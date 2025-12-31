國聯民生(01456)擬掛牌售中海基金管理股權，料稅前利潤7356萬人幣

國聯民生(01456)(滬:601456)公布，擬公開掛牌轉讓所持中海基金管理33.409%股權，首次掛牌價格不低於經國資備案的評估結果。
該集團指，所持中海基金管理33.409%股權於9月底帳面值7920.8萬元（人民幣．下同）。至於評估值約1.52億元，增值率92.9%，按評估值計，料稅前利潤約7356萬元。
《經濟通通訊社31日專訊》
