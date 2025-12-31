中國鋁業(02600)擬2.6億人幣收購雲鋁物流51%股權

中國鋁業(02600)(滬:601600)公布，擬通過非公開協議方式以現金2.6億元人民幣收購雲鋁物流51%股權，雲鋁物流將納入其合併報表範圍。
另外、該集團指，合資公司已於10月28日在中國註冊成立，名稱為中鋁乾星（成都）科技。該集團對合資公司出資方式由原來以資產及現金調整為全部以現金3億元人民幣出資，持20%股權。
《經濟通通訊社31日專訊》
31/12/2025 08:53
