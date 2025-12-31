【以舊換新】發改委：明年「兩新」政策三方面優化，支持智能產品推廣

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家發改委新聞發言人李超在發布會上表示，2026年「兩新」政策在設備更新政策惠及面、支持綠色低碳智能產品推廣應用、資金使用監管等進行優化，可以概括為以下三個方面。



*民生領域增加老舊小區加裝電梯*



一是優化支持範圍。設備更新方面，增加了三個方面的更新補貼，民生領域增加老舊小區加裝電梯、養老機構設備更新，安全領域，增加消防救援、檢驗檢測設備更新，消費基礎設施方面，增加商業綜合體、購物中心、百貨店、大型超市等線下消費商業設施的設備更新。



消費品以舊換新方面，進一步集中資源，著力提升覆蓋人群廣、帶動效應強的重點消費品「得補率」。具體來看，繼續實施汽車報廢更新和汽車置換更新補貼；繼續實施家電以舊換新補貼，支持範圍聚焦冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器等6類產品；同時，將數碼產品購新補貼拓展為數碼和智能產品購新補貼，支持範圍包括手機、平板、智能手表（手環）、智能眼鏡和智能家居產品，包括含適老化家居產品。



*汽車補貼調整為按車價比例進行*



二是優化補貼標準。在老舊營運貨車報廢更新補貼中，優先支持更新為電動貨車。消費品以舊換新方面，在保持汽車補貼上限不變的基礎上，將定額補貼調整為按車價比例進行補貼。家電以舊換新調整為補貼1級能效或水效產品，補貼產品售價的15%，單件補貼上限為1500元。數碼和智能產品的補貼標準保持此前數碼產品標準不變。



*嚴厲打擊騙補套補、「先漲後補」等違法違規行為*



三是優化實施機制。設備更新方面，優化項目申報機制和審核流程，進一步降低申報項目的投資額門檻，以此來加大對中小企業的支持力度，擴大政策惠及面。消費品以舊換新方面，優化資金分配方式，完善全鏈條實施細則，嚴厲打擊騙補套補、「先漲後補」等違法違規行為。同時，落實全國統一大市場建設要求，對汽車報廢更新、汽車置換更新、6類家電以舊換新、4類數碼和智能產品購新，明確在全國範圍內執行統一的補貼標準。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明31日北京專電》