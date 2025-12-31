【以舊換新】發改委：指導地方均衡有序支出補貼資金，嚴打騙補、套補

國家發改委新聞發言人李超在發布會上表示，消費品以舊換新政策涉及範圍廣、主體多，在政策執行過程中暴露出不少需要調整和完善的地方。發改委將有針對性地完善2026年的政策實施機制。具體分為三方面：



一優化資金分配方式，在原有資金分配標準的基礎上，綜合考慮前期政策執行情況以及審計發現的問題，合理確定各個地方的資金分配規模。同時對於拖欠兌付資金比較嚴重的地區，將通過適當的方式加大督促和懲戒力度；



二是平衡有序實施資金。在國家層面，將繼續把握好工作節奏，按季度、分批次下達資金。在地方層面，將指導地方均衡有序支出補貼資金，做好跨周、跨月、跨季度的平衡銜接。此外，要求地方建立補貼資金預撥制度，減輕企業墊資壓力。



三是嚴厲打擊違法違規行為，嚴格資金審核、嚴格價格管理、嚴格執法監管，將組織開展專項行動，對於騙補、套補、先斬後補等違法違規行為，發現一起、查處一起、曝光一起。同時，還將加強行政執法與刑事司法的銜接，及時將相關案件線索移交司法機關，追究法律責任。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明31日北京專電》