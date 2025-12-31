《神州頭條》報章頭版摘要：個人銷售未滿2年住房增值稅將下調至3%

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央農村工作會議在京召開，習近平對做好「三農」工作作出重要指示

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中央農村工作會議29日至30日在北京召開。會議以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，落實中央經濟工作會議精神，分析當前「三農」工作面臨的形勢和挑戰，部署2026年「三農」工作。



A股這一年：結構之變與價值重估

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2025年交易即將收官。回顧2025年的A股市場，投資者有驚喜、有欣慰、有感動，也有失落、有黯然、有不甘。這一年，A股市場在期望與現實的交織中，清晰地駛向了一條以質為先的新航道。



第22屆基金業金牛獎評選結果揭曉

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

12月30日下午，由中國證券報主辦的「改革與重構--2025公募基金高質量發展大會暨第22屆基金業金牛獎頒獎典禮」在上海市虹口區舉行。會上，第22屆基金業金牛獎評選結果同步揭曉。





《上海證券報》



2026年「兩新」政策出爐，支持範圍、補貼標準優化

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家發改委、財政部印發的《關於2026年實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》12月30日對外發布，明確2026年「兩新」政策的支持範圍、補貼標準和工作要求。近日已向地方提前下達2026年第一批625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金計劃。



個人賣房增值稅稅率下調，不滿2年由5%降至3%

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

財政部和稅務總局日前發布的《關於個人銷售住房增值稅政策的公告》明確，個人（不含個體工商戶中的一般納稅人）將購買不足2年的住房對外銷售的，按照3%的徵收率全額繳納增值稅；個人將購買2年以上（含2年）的住房對外銷售的，免徵增值稅。公告自2026年1月1日起施行。





《證券時報》



增值稅法實施條例明年起施行，完善稅收優惠

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《中華人民共和國增值稅法實施條例》，自2026年1月1日起施行。包括細化納稅人和徵稅範圍。細化增值稅法規定的應稅交易貨物、服務、無形資產、不動產的範圍。



