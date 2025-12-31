《鍾之日記》三地股市齊報捷，恒指年升28%居首

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

12月31日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



2025年收官，港股、A股、台股在今年均錄可觀升幅，投資者開心迎接2026年。按升幅計，恒指全年升27.8%奪冠，台股年漲26%排第二，滬指全年升18%殿後。



*恒指表現八年來最佳*



香江魚缸除夕半日市，疑受基金年底調倉影響，恒指半日跌224點或0.9%，收報25630點，主板成交近1190億元。總結全年，受惠AI、晶片、智駕、人形機械人、生科等概念獲資金押注，恒指全年累計上升5570點或27.8%，為最近八年來最佳表現，而且是連續第二年上升；國指全年累升1623點或22.3%，科指全年升1047點或23.5%，至於恒生生物科技指數中斷連續四年下跌趨勢，全年大升5557點或64.5%。



藍籌股中，中國宏橋(01378)表現最佳，全年累升1.8倍；其次為紫金礦業(02899)，累升1.5倍；中芯(00981)、泡泡瑪特(09992)、翰森製藥(03692)，累計升幅1.1倍至1.2倍。捲入「外賣大戰」的美團(03690)全年挫31.9%，表現最差；其次是理想汽車(02015)累挫30.1%；比亞迪電子(00285)大跌兩成，為第三差。



*滬綜指全年升18.4%，六年最佳表現*



A股市場今年翻身，滬綜指全年升幅見18.4%，是自2019年以來六年最佳表現，滬綜指並在10月28日暌違十年、歷史性地站上4000點大關。深成指全年漲29.87%；創業板指全年飆49.57%，三大指數均連升兩年。A股全年總成交額突破400萬億元大關，同比增長超六成，並創下歷史新高。



縱觀全年，CPO概念、人形機器人、商業航天、黃金概念及有色金屬方向漲幅居前，勝宏科技(深:300476)、新易盛(深:300502)、中際旭創(深:300308)等多隻科技龍頭全年漲幅超過3倍。半導體股在政策支持下反彈， 板塊指數全年升49.5%， 龍頭寒武紀(滬:688256)股價歷史性突破1500元，多次超越貴州茅台(滬:600519)問鼎A股股王寶座。



*台股首攻二萬九，年升26%略遜去年*



台股在最後一個交易日，加權平均指數一度上漲至29009.81點，史上首度攻上二萬九關卡，最終收升0.89%，報28963.60點，與去年底23035.1點相比，今年台股全年上漲5928.5點，漲幅26%，略遜於2024年累升28%，亦跑輸港股今年全年升27.8%。



台積電仍是無可取代的核心引擎。台積電股價自去年底約1075元起漲，今日衝上1550元新天價，全年大漲475元，漲幅超過四成。



