【以舊換新】「兩新」政策優化，明年續實施，家電以舊換新補貼範圍減少

國家發改委、財政部12月30日下發通知，明確2026年繼續實施「兩新」政策，並優化支持範圍、補貼標準、實施機制等，並已向地方提前下達2026年第一批625億元（人民幣．下同）超長期特別國債，支持消費品以舊換新資金計劃。



*繼續實施汽車報廢更新和汽車置換更新補貼*



《關於2026年實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》明確將繼續實施汽車報廢更新和汽車置換更新補貼，在保持補貼上限不變的基礎上，補貼金額由原先的定額改為按比例發放。對於汽車報廢更新，購買新能源乘用車補貼車價的12%、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補貼車價的10%，最高分別不超過2萬元、1.5萬元。置換更新方面，購買上述兩類車分別補貼車價的8%、6%，且最高不超過1.5萬元、1.3萬元。



*家電以舊換新補貼支持範圍和支持力度明顯收縮*



2026年家電以舊換新補貼支持範圍和支持力度均明顯收縮，由原先的12類產品減少至六類，繼續支持冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器六類產品，補貼標準從原來的2級能效或水效標準的產品補貼15%、1級能效或水效標準的產品補貼20%，調整為僅補貼1級能效或水效標準的產品，補貼額度為產品售價的15%，家用灶具、吸油煙機和2025年新納入補貼範圍的微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲不再享受補貼；對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品（單件銷售價格不超過6000元），按產品銷售價格的15%給予補貼。每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過1500元，而2025年空調產品最多可補貼3件，每件補貼上限為2000元。



*增加智能眼鏡和智能家居產品購新補貼*



2026年數碼產品購新補貼拓展為數碼和智能產品購新補貼，支持範圍在手機、平板、智能手表手環的基礎上，增加了智能眼鏡和智能家居產品（含適老化家居產品），前四種產品享受15%補貼（單價不超過6000元），智能家居產品具體補貼品類、補貼標準由地方結合實際自主合理制定。此外，家裝、電動自行車以舊換新不再納入2026年補貼範圍。



*養老機構等領域設備更新納入支持範圍*



設備更新方面，《通知》將老舊小區加裝電梯、養老機構、消防救援設施、檢驗檢測等領域設備更新納入支持範圍，更好滿足民生和安全需要，同時支持商業綜合體、購物中心、百貨店、大型超市等線下消費商業設施設備更新。在老舊營運貨車報廢更新補貼中，優先支持更新為電動貨車。2024年6月以來，財政部等部門明確實施設備更新貸款貼息政策，不過《通知》中未包含相關內容。



*大規模未兌付補貼資金的地區，將加大督促或懲戒力度*



《通知》提出，要優化項目申報機制和審核流程，進一步降低申報項目的投資額門檻，加大對中小企業的支持力度，擴大政策惠及面。此前「兩新」政策實施過程中曾出現資金「斷檔」，地區落實不平衡，部分商家、平台騙補等問題。對此，《通知》強調，各地要統一規範消費品以舊換新管理制度，完善參與經營主體名單管理、產品銷售價格備案、補貼資格發放、資金審核兌付等全鏈條實施細則。存在較大規模未兌付補貼資金等問題的地區，通過適當方式加大督促或懲戒力度。



發改委、財政部按季度分批次向地方下達超長期特別國債支持消費品以舊換新資金。各地方要分領域合理制定資金均衡使用計劃，平穩有序實施消費品以舊換新政策。



各地要依法依規嚴肅處理騙補套補、「先漲後補」等違法違規行為，涉嫌犯罪的移送司法機關依法嚴厲查處。

《經濟通通訊社31日專訊》