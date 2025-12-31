【以舊換新】內地擴大汽車報廢更新補貼範圍，以舊換新補貼掛勾車價

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家發改委、財政部30日印發通知明確，車市「以舊換新」政策延續到2026年，補貼金額上限和2025年保持一致，但具體補貼額度調整為按比例與車價掛勾。此外，商務部等部門31日發布2026年汽車以舊換新補貼實施細則，明確參與申領2026年汽車報廢更新補貼舊車的註冊登記時間，相比2025年進一步擴大支持範圍。



根據《關於2026年實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，2026年消費者報廢登記在本人名下的乘用車，並購入新能源乘用車，可得到相當於車價12%、最高不超過2萬元（人民幣．下同）的補貼；若購買排量不高於2.0升的燃油乘用車，可獲得相當於車價10%、最高不超過1.5萬元的補貼。



汽車置換更新方面，消費者轉讓本人乘用車，並購買新能源乘用車，可獲得相當於車價8%、最高不超過1.5萬元的補貼；若購買排量不高於2.0升的燃油乘用車，可得到相當於車價6%、最高不超過1.3萬元的補貼。



*汽車報廢更新最高補2萬元，置換更新最高補1.5萬元*



2026年汽車報廢更新中，若參與申領補貼的報廢舊車為汽油乘用車，則其註冊登記時間應在2013年6月30日之前；若參與申領補貼的報廢舊車為柴油及其他燃料乘用車，則其註冊登記時間應在2015年6月30日之前；若參與申領補貼的報廢舊車為新能源乘用車，則其註冊登記時間應在2019年12月31日之前。



此外，細則還明確，汽車以舊換新按照新車售價比例給予補貼，報廢更新最高補2萬元，置換更新最高補1.5萬元；對符合條件的補貼申請，30個工作日內兌付補貼。

《經濟通通訊社31日專訊》