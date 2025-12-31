《Ａ股行情》滬綜指高開0.09%，2026年「國補」及以舊換新政策發布

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家發改委、財政部12月30日下發通知，明確2026年繼續實施「兩新」政策，並已向地方提前下達2026年第一批625億元（人民幣．下同）超長期特別國債，支持消費品以舊換新資金計劃。根據通知，繼續實施汽車報廢更新和汽車置換更新補貼，家電以舊換新補貼支持範圍和支持力度收縮，由原先的12類產品減少至六類，增加智能眼鏡和智能家居產品購新補貼。



另外， 個人銷售住房增值稅政策2026年1月1日起調整，個人將購買不足2年的住房對外銷售的，按照3%的徵收率全額繳納增值稅；個人將購買2年以上的住房對外銷售的，免收增值稅，是自2016年全面「營改增」後，9年來首次對個人銷售住房增值稅稅率進行調整。



2025年最後交易日，滬深股市三大指數輕微高開，滬綜指高開0.09%，報3968.73點，深成指高開0.17%，創業板指高開0.15%。房地產、消費板塊早盤漲幅居前。



教育部昨日（30日）透露，計劃在明年出台相關政策文件，系統部署推進人工智能教育和應用，構建面向未來的教育體系。 教育股開盤走強，中公教育(深:002607)、豆神教育(深:300010)等多股見漲。



另外，據《路透》引述消息人士報道，中國政府正在要求芯片製造商在增加新產能時至少使用50%的國產設備，以降低對外國技術的依賴。報道稱，當局希望比例能遠高於50%，最終目標是讓工廠全面使用國產設備。

人行今日進行5288億元7天期逆回購，公開市場今日有260億元逆回購到期，即今日淨投放5028億元。元旦假期前的周一至周三，人行連續三日放水共11710億元。

《經濟通通訊社31日專訊》