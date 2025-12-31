  • 會員
31/12/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指高開0.09%，2026年「國補」及以舊換新政策發布

▷ 國家發改委、財政部發布2026年消費品以舊換新補貼政策
▷ 個人銷售不足2年住房2026年起按3%徵收增值稅
▷ 滬綜指31日高開0.09%報3968.73點
▷ 教育部計劃2024年出台人工智能教育政策文件
▷ 中國要求芯片新產能至少50%使用國產設備
▷ 人行31日淨投放5028億元逆回購

　　國家發改委、財政部12月30日下發通知，明確2026年繼續實施「兩新」政策，並已向地方提前下達2026年第一批625億元（人民幣．下同）超長期特別國債，支持消費品以舊換新資金計劃。根據通知，繼續實施汽車報廢更新和汽車置換更新補貼，家電以舊換新補貼支持範圍和支持力度收縮，由原先的12類產品減少至六類，增加智能眼鏡和智能家居產品購新補貼。

　　另外，個人銷售住房增值稅政策2026年1月1日起調整，個人將購買不足2年的住房對外銷售的，按照3%的徵收率全額繳納增值稅；個人將購買2年以上的住房對外銷售的，免收增值稅，是自2016年全面「營改增」後，9年來首次對個人銷售住房增值稅稅率進行調整。

　　2025年最後交易日，滬深股市三大指數輕微高開，滬綜指高開0.09%，報3968.73點，深成指高開0.17%，創業板指高開0.15%。房地產、消費板塊早盤漲幅居前。

　　教育部昨日（30日）透露，計劃在明年出台相關政策文件，系統部署推進人工智能教育和應用，構建面向未來的教育體系。教育股開盤走強，中公教育(深:002607)、豆神教育(深:300010)等多股見漲。

　　另外，據《路透》引述消息人士報道，中國政府正在要求芯片製造商在增加新產能時至少使用50%的國產設備，以降低對外國技術的依賴。報道稱，當局希望比例能遠高於50%，最終目標是讓工廠全面使用國產設備。
　　人行今日進行5288億元7天期逆回購，公開市場今日有260億元逆回購到期，即今日淨投放5028億元。元旦假期前的周一至周三，人行連續三日放水共11710億元。
《經濟通通訊社31日專訊》

