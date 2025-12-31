《Ｂ股行情》上證B股指數平開，深證B平開

上證B股指數高開不足0.1%，報254.11點。深證B股指數低開不足0.1%，報1263.19點。
《經濟通通訊社31日專訊》
【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
31/12/2025 09:29
上證B股指數高開不足0.1%，報254.11點。深證B股指數低開不足0.1%，報1263.19點。
《經濟通通訊社31日專訊》
【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
上一篇新聞︰31/12/2025 09:32 【人行操作】５２８８億逆回購利率持平，今放水５０２８億，三…
下一篇新聞︰31/12/2025 09:11 《Ａ場新股》長鑫科技科創板ＩＰＯ獲受理，募資２９５億，為首…
31/12/2025 09:53 《Ａ股異動》江西銅業Ａ一度漲停，現報５５﹒２４元人幣
31/12/2025 09:38 《中英關係》英國政府要求中資年底前出售半導體企業ＦＴＤＩ逾…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N