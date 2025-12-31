  • 會員
31/12/2025 15:06

《Ｂ股行情》上證B股指數收跌0.1%，深證B收升0.1%

　　上證B股指數收跌0.1%，報253.82點。深證B股指數收升0.1%，報1264.68點。
《經濟通通訊社31日專訊》

