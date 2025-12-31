《Ａ股行情》2025年收官，滬綜指收升0.09%，全年漲幅逾18%連升兩年

A股迎來今年最後一個交易日， 滬深股市全日震盪， 三大指數漲跌互現。滬綜指今日收升0.09%，報3968.84點，全年升幅見18.4%，是自2019年以來六年最佳表現，滬綜指並在10月28日暌違十年、歷史性地站上4000點大關。



深成指今日收跌0.58%，全年仍漲29.87%；創業板指收跌1.23%，全年飆49.57%，三大指數均連升兩年，滬深300指數按年漲幅達17.66%。



滬深兩市今日成交額2.05萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量974億元或4.5%。今年A股全年總成交額突破400萬億元大關，同比增長超六成，並創下歷史新高。



縱觀全年，CPO概念、人形機器人、商業航天、黃金概念及有色金屬方向漲幅居前，勝宏科技(深:300476)、新易盛(深:300502)、中際旭創(深:300308)等多隻科技龍頭全年漲幅超過3倍。半導體股在政策支持下反彈， 板塊指數全年升49.5%， 龍頭寒武紀(滬:688256)股價歷史性突破1500元，多次超越貴州茅台(滬:600519)問鼎A股股王寶座。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4629.94 -0.46 上證指數 3968.84 +0.09 8295.12 深證成指 13525.00 -0.58 12157.23 創業板指 3203.17 -1.23 科創50 1344.20 -1.15 B股指數 253.82 -0.11 0.96 深證B指 1264.68 +0.10 0.39

《經濟通通訊社31日專訊》