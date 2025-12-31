  • 會員
31/12/2025 15:06

《Ａ股行情》2025年收官，滬綜指收升0.09%，全年漲幅逾18%連升兩年

　　A股迎來今年最後一個交易日，滬深股市全日震盪，三大指數漲跌互現。滬綜指今日收升0.09%，報3968.84點，全年升幅見18.4%，是自2019年以來六年最佳表現，滬綜指並在10月28日暌違十年、歷史性地站上4000點大關。

　　深成指今日收跌0.58%，全年仍漲29.87%；創業板指收跌1.23%，全年飆49.57%，三大指數均連升兩年，滬深300指數按年漲幅達17.66%。

　　滬深兩市今日成交額2.05萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量974億元或4.5%。今年A股全年總成交額突破400萬億元大關，同比增長超六成，並創下歷史新高。

　　縱觀全年，CPO概念、人形機器人、商業航天、黃金概念及有色金屬方向漲幅居前，勝宏科技(深:300476)、新易盛(深:300502)、中際旭創(深:300308)等多隻科技龍頭全年漲幅超過3倍。半導體股在政策支持下反彈，板塊指數全年升49.5%，龍頭寒武紀(滬:688256)股價歷史性突破1500元，多次超越貴州茅台(滬:600519)問鼎A股股王寶座。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004629.94-0.46　
上證指數3968.84+0.098295.12
深證成指13525.00-0.5812157.23
創業板指3203.17-1.23　
科創501344.20-1.15　
B股指數253.82-0.110.96
深證B指1264.68+0.100.39

《經濟通通訊社31日專訊》

照顧者 情緒健康

