  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

31/12/2025 09:38

《中英關係》英國政府要求中資年底前出售半導體企業FTDI逾80%股權

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 英國政府要求中資2024年底前出售FTDI逾80%股權
▷ 建廣資產2021年以4.14億美元收購FTDI股權
▷ 英國依《2021年國家安全與投資法》追溯審查並下令出售

　　繼荷蘭安世半導體事件後，再一家中國半導體企業的海外投資出現危機。據內媒報道，中國半導體領域知名投資機構建廣資產將被迫出售其持有的全球USB橋接芯片龍頭企業FTDI(Future Technology Devices International)80.2%的股權，而此事涉及電連技術(深:300679)、華鵬飛(深:300350)等A股上市公司。

　　報道指，建廣資產在2021年12月以4.14億美元完成對這家英國芯片設計企業80.2%股權的收購，但英國政府在2024年11月突然依據《2021年國家安全與投資法》(NISA)中的「回溯審查」條款，對這項收購發起追溯審查，並發布最終命令通知，要求控股主體FTDI Holding Ltd在限定時間內出售其持有的FTDI全部80.2%的股權，理由是該項收購「存在國家安全風險」。

　　有接近建廣資產的人士指出，如果不按照協議在今年底完成出售審批流程，英國政府將會自行處置FTDI的股權。該人士透露，由於時間倉促，無法充分談判，一旦強制出售，或將遠低於企業的真實價值，企業和股東都將面臨巨額損失。

　　據報道，電連技術以收購建廣資產持有的五隻投資基金的合夥份額，以及建廣基金其餘合夥企業份額或建廣基金持有的東莞飛特半導體控股有限公司(下稱「飛特控股」)股權，從而對飛特控股所控制的FTDI實現控股。上述五隻建廣基金中的建廣廣鵬，則是華鵬飛在2022年2月參與設立；建廣廣鵬持有飛特控股9.76%股權。

　　飛特控股通過英國全資孫公司(FTDI Holding Ltd)以境內自有資金3.64億美元，境外銀行併購貸款5000萬美元，合計4.14億美元，收購了FTDI的80.2%的股權。
《經濟通通訊社31日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

專訪 | 林本利：供樓利率有望再減料港樓價續升，港股美股七三...

30/12/2025 18:33

回顧25 展望26

反移民與搶人才日趨全球化

30/12/2025 16:25

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區