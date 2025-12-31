  • 會員
31/12/2025 10:25

《中國監管》廣電總局：整治「AI魔改」視頻傳播亂象，為期一個月

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 廣電總局2026年1月1日起整治「AI魔改」視頻
▷ 治理對象含四大名著/歷史/革命題材及邪典動畫
▷ 要求平台清理違規內容並處置帳號

　　社交平台不時可見生成式AI「魔改」《甄嬛傳》、《紅樓夢》等經典電視劇的片段，部份內容還涉及暴力、色情等，引起官方關注。國家廣播電視總局今日宣布，為整治「AI魔改」視頻傳播亂象，局方將自2026年1月1日起，在全國開展為期一個月的專項治理。

　　廣電總局指，隨著生成式人工智能技術快速發展，部分網絡帳號濫用AI工具，對經典影視、動畫片等內容進行顛覆性篡改、魔性解構與低俗化改編，這些內容嚴重背離經典作品精神內核，擾亂網絡傳播秩序，助長侵權行為，危害行業發展，干擾未成年人形成正確文化認知和現實感知。

　　廣電總局表示，專項治理重點清理基於四大名著、歷史題材、革命題材、英模人物等電視劇作品進行「AI魔改」的視頻：一是嚴重違背原作精神內核和角色形象，顛覆基本認知，解構普遍共識；二是內容渲染血腥暴力、獵奇低俗，宣揚錯誤價值觀，違背公序良俗；三是存在對中華文化挪用、篡改的突出問題，導致對真實歷史時空、中華文明標識產生明顯錯位認知，衝擊文化認同。專項治理同步清理將少年兒童所熟知、所喜愛的動畫形象進行改編生成的各類邪典動畫。

　　專項治理要求網絡視聽平台落實主體責任，強化內容審核把關，堅決清理違規內容，處置亂象突出的帳號，扭轉「AI魔改」視頻蔓延的不良態勢，為青少年健康成長營造良好網絡空間。專項治理後，廣電總局將認真總結，進一步研究制定綜合治理舉措，健全工作機制，保持治理的常態化、長效化。
《經濟通通訊社31日專訊》

