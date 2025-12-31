  • 會員
31/12/2025 11:10

《中俄關係》習近平和普京互致新年賀電，願繼續保持密切交往

　　國家主席習近平和俄羅斯總統普京今日互致新年賀電。

　　習近平代表中國政府和中國人民，向普京總統和俄羅斯人民致以誠摯祝賀和美好祝願。習近平表示，今年兩人在北京和莫斯科兩度會晤，就雙方共同關心的重大問題深入交換意見。中俄兩國互免簽證政策落地實施，能源通道建設穩步推進，新興領域合作方興未艾。兩國在聯合國等多邊框架內相互支持，為改革完善全球治理貢獻智慧和力量。

　　明年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。兩國將於2026-2027年舉辦「中俄教育年」。習近平稱，願同普京繼續保持密切交往，共同引領新時代中俄關係不斷取得新成果。

　　普京向習近平致以衷心的節日祝賀，祝中國人民幸福安康。普京表示，過去一年，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係保持良好發展態勢並取得豐碩成果。兩人兩度會晤，達成一系列重要共識。俄中積極拓展經貿合作，重大合作項目穩步推進。兩國實現互免簽證，極大促進了雙方人員往來。明年兩國將共同開啟「俄中教育年」，普京表示，願同習近平繼續就雙邊關係和重大國際問題保持密切聯繫。

*李強同米舒斯京互致新年賀電：推動雙方務實合作獲更多成果*

　　同日，國務院總理李強同俄羅斯總理米舒斯京互致新年賀電。李強表示，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係進一步走深走實。中方願同俄方一道，全力落實好兩國元首達成的重要共識，推動雙方務實合作收獲更多成果。米舒斯京表示，兩國政府為實施富有前景的合作項目創造了良好條件，相信新的一年必將為全面落實兩國元首戰略部署帶來新的機遇。
《經濟通通訊社31日專訊》

