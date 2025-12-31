《兩岸關係》國台辦：環台軍演是對台獨勢力和外部干涉的嚴重警告

解放軍東部戰區周一(29日)起舉行環台軍演，並在昨日展開實彈射擊演練，全部命中目標，達到預期效果。台灣方面表示，截至昨午4時，監察到解放軍在福建平潭、泉州石獅針對台灣北部、基隆北邊附近的第一演習區，以及台南、高雄以西的第三演習區位置，發射了總共27枚火箭彈，部分火箭彈落在24海浬內、12海浬外範圍，比過往的軍演更接近台灣陸地，也有部分戰機、軍艦進入到24海浬內。



在北京，國台辦發言人張晗今日在例行記者會上表示，解放軍有關軍事行動是對「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要正義之舉。台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台海問題、干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流。祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估中國捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。「對於任何『台獨』分裂行徑，我們絕不容忍、絕不姑息，必將痛擊」。



張晗又稱，兩岸同胞是一家人，有關軍事行動絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨」分裂路線的極端危險性和危害性，一起堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅守中華民族共同家園，共創祖國統一和民族復興的美好未來。

