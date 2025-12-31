【以舊換新】汽車流通協會：料明年逾1200萬輛車享報廢更新補貼，拉動新車消費150萬輛

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家發改委、財政部30日印發通知明確，車市「以舊換新」政策延續到2026年，補貼金額上限和2025年保持一致，但具體補貼額度調整為按比例與車價掛勾。此外，商務部等八部門聯合發布2026年汽車以舊換新補貼實施細則，明確參與申領2026年汽車報廢更新補貼的舊車註冊登記時間，相比2025年進一步擴大支持範圍。



中國汽車流通協會今日發文分析，與往年相比，2026年新政將各類別符合補貼條件的舊車註冊登記截止日期均比2025年政策放寬了一年。政策紅利覆蓋至更廣泛的消費者群體，讓更多擁有老舊車型的車主能夠享受到補貼實惠，從而加速老舊車輛的更新換代，有效激發消費潛力。據該協會初步測算，享受補貼的乘用車有望超過1200萬輛，拉動新車消費近150萬輛，2026年汽車以舊換新政策將惠及比2025年更多的消費者。



該協會並指，此次調整將原有的定額補貼方式，優化為按新車銷售價格的比例進行補貼。這種差異化的補貼設計，將集中有限的財政資源，更有效地引導消費。購買價值更高、技術更先進的節能環保新車的消費者，能夠獲得相對更高額度的補貼支持。既增強了政策的普惠性，使更多消費者受益，也強化了其對汽車消費結構向綠色、低碳、智能化方向升級的引導作用。



此外，報廢更新的補貼金額上限與比例上限均高於置換更新。這能最有效地讓車況差、排放高的老舊車輛退出使用，對環境改善的貢獻更為顯著。

《經濟通通訊社31日專訊》