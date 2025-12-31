  • 會員
31/12/2025 12:01

【以舊換新】汽車流通協會：料明年逾1200萬輛車享報廢更新補貼，拉動新車消費150萬輛

▷ 汽車以舊換新政策延至2026年，補貼按車價比例調整
▷ 預計超1200萬輛車享報廢補貼，拉動新車150萬輛
▷ 商務部等八部門擴大舊車註冊登記時間範圍

　　國家發改委、財政部30日印發通知明確，車市「以舊換新」政策延續到2026年，補貼金額上限和2025年保持一致，但具體補貼額度調整為按比例與車價掛勾。此外，商務部等八部門聯合發布2026年汽車以舊換新補貼實施細則，明確參與申領2026年汽車報廢更新補貼的舊車註冊登記時間，相比2025年進一步擴大支持範圍。

　　中國汽車流通協會今日發文分析，與往年相比，2026年新政將各類別符合補貼條件的舊車註冊登記截止日期均比2025年政策放寬了一年。政策紅利覆蓋至更廣泛的消費者群體，讓更多擁有老舊車型的車主能夠享受到補貼實惠，從而加速老舊車輛的更新換代，有效激發消費潛力。據該協會初步測算，享受補貼的乘用車有望超過1200萬輛，拉動新車消費近150萬輛，2026年汽車以舊換新政策將惠及比2025年更多的消費者。

　　該協會並指，此次調整將原有的定額補貼方式，優化為按新車銷售價格的比例進行補貼。這種差異化的補貼設計，將集中有限的財政資源，更有效地引導消費。購買價值更高、技術更先進的節能環保新車的消費者，能夠獲得相對更高額度的補貼支持。既增強了政策的普惠性，使更多消費者受益，也強化了其對汽車消費結構向綠色、低碳、智能化方向升級的引導作用。

　　此外，報廢更新的補貼金額上限與比例上限均高於置換更新。這能最有效地讓車況差、排放高的老舊車輛退出使用，對環境改善的貢獻更為顯著。
《經濟通通訊社31日專訊》

