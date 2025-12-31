  • 會員
AH股新聞

31/12/2025 14:45

《Ａ股焦點》航空股走高，吉祥航空飆逾6%領漲，東航揚超5%

　　A股航空股午後走高，吉祥航空(滬:603885)漲6.6%，中國東航(滬:600115)揚5.8%，南方航空(滬:600029)升4.4%，中國國航(滬:601111)、春秋航空(滬:601021)升逾3%，華夏航空(深:002928)、海航控股(滬:600221)跟漲。

　　消息面上，內地旅遊平台數據顯示，2026年元旦3天假期，北京、天津、上海等城市飛往三亞、海口、昆明、廣州、長白山及哈爾濱等熱門目的地的機票預訂量環比大幅增長。截至12月25日，國內航線機票預訂量已突破271萬張，同比大增35%。另據航班管家數據顯示，2026年元旦假期經濟艙平均票價597元人民幣，同比2025年增長6.7%，票價企穩回升趨勢明顯。

　　中泰證券指出，元旦假期靈活拼假模式（如「3天假+2天調休」）將延長出行周期，疊加原油價格破位下行、人民幣升值利好，航空業量價修復預期明確。

　　國信證券更指，春節長假臨近將成第二波催化，若票價超預期，或再次驅動航空股上漲。當前客座率已處歷史高位，疊加油價下行與人民幣升值，航司業績彈性空間顯著。2026年航空票價有望實現企穩回升，行業盈利改善可期。
《經濟通通訊社31日專訊》

