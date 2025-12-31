  • 會員
31/12/2025 15:21

【以舊換新】商務部：引導家電、手機等品牌健全價格體系，防「內捲」

　　商務部等5部門印發關於做好2026年家電以舊換新、數碼和智能產品購新補貼工作的通知。通知其中要求，引導家電、手機等品牌企業健全合理的價格體系，防止出現「內捲式」競爭，構建健康可持續的產業生態。強化線上線下一體化監管，加強產品質量監督抽查，嚴厲打擊假冒偽劣等行為。

*各地要按月均衡使用補貼資金，做好跨月跨季平穩銜接*

　　通知並要求，各地要加強部門協同，形成監督合力，建立補貼資金使用核銷監測調度機制。各地要科學制定補貼資金使用及兌付計劃，按月均衡使用，並做好月內每周和跨月、跨季度之間的平穩銜接。在做好風險防控前提下，可結合當地實際，採用預撥部分資金、滾動撥付資金等方式，簡化資金審核流程，加快撥付進度，減輕政策參與經營主體墊資壓力，確保符合條件的補貼資金及時全部完成兌付。

　　通知又要求，依法依規嚴肅處理涉及補貼政策的違法違規行為，發現一宗、查處一宗、曝光一宗。加強行政執法與刑事司法銜接，加大對補貼政策實施過程中涉嫌刑事犯罪的偵查打擊力度，及時將相關案件線索移交司法機關追究法律責任。
《經濟通通訊社31日專訊》

