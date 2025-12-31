【回顧展望－Ａ股翻身】「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅

如果說2024年是政策推動下A股止跌企穩的一年，2025年則是科技板塊助力下「長牛慢牛健康牛」的開端。



A股市場今年翻身，滬綜指全年升幅見18.4%，是自2019年以來六年最佳表現，滬綜指並在10月28日暌違十年、歷史性地站上4000點大關。深成指全年漲29.87%；創業板指全年飆49.57%，三大指數均連升兩年。A股全年總成交額突破400萬億元（人民幣．下同）大關，同比增長超六成，並創下歷史新高。



個股交投活躍，多達19隻個股今年成交額逾萬億，中際旭創(深:300308)、東方財富(深:300059)、新易盛(深:300502)等年內成交額均超兩萬億元；寒武紀(滬:688256)、寧德時代(深:300750)、勝宏科技(深:300476)等個股年內成交額均超1.8萬億元。



分析指，去年9月24日以來，在充裕流動性與密集政策利好的驅動下，A股市場信心得到根本性扭轉，從結構性反彈逐步演變為由科技創新引領的上漲行情。前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，今年以來在「科技牛」帶動下，A股慢牛長牛邏輯堅實，市場未現嚴重泡沫化跡象，2026年行情可期。



*中美貿易戰硬碰硬，滬指暴跌後快速反彈*



中美貿易戰牽動全球投資市場波動。今年春季，美國宣布對多國開徵「對等關稅」，其中，針對中國進口商品加徵34%關稅，為各國中最高；疊加芬太尼關稅及3月生效的額外關稅，總關稅高達54%。中方多次表達反對立場無果後，對美展開反制，中美新一輪貿易戰爆發。



4月4日，中方宣布對美國輸華商品加徵34%關稅，其後祭出稀土出口限制「大棒」，美方旋即將對華總關稅提高至84%，並威脅取消小包裹入境關稅豁免條例。就在其他國家紛紛與美積極協商關稅之際，中方態度強硬，將對美國輸華商品關稅進一步提高至84%。幾個回合下來，中美兩國向對方互徵懲罰性關稅已經高達125%，金融市場遭受衝擊。



4月7日，滬綜指遭遇「黑色星期一」，當日收盤暴跌7.34%，創五年多來最大單日跌幅，更失守3000點大關。不過，A股在官媒發話國策支撐貿易戰後展現韌性，護盤資金漸次落場，4月7日盤中3040點水平已經是全年最低，滬綜指意外地在硝煙中開啟上行姿態。



*半導體成博弈焦點，國產替代全面提速*



半導體是中美博弈場上的重要籌碼。數年前美國已經拉黑華為、全面限制先進半導體產品及技術出口，今年以來，更是屢屢就英偉達AI芯片銷華設限，令英偉達幾乎完全退出中國市場。由此應運而生的是北京全力推進國產半導體替代方案。



在國策支持下，半導體股強勢反彈，板塊指數全年升 49.5 %，龍頭寒武紀股價歷史性突破1500元，多次超越貴州茅台(滬:600519)問鼎A股股王寶座，全年飆1倍；至於中芯國際(滬:688981)在行業淡季依然訂單飽滿、供不應求，預計全年收入將首次突破90億美元，創歷史新高，A股股價今年升幅近三成。



有「中國版英偉達」之稱的芯片新貴摩爾線程(滬:688795)年尾「閃亮登場」，作為今年上海科創板最大新股，首掛即高收逾4.25倍，股價逼近千元。中證監今年6月在科創板設置科創成長層，重點服務技術有較大突破、商業前景廣闊、持續研發投入大，但目前仍處於未盈利階段的科技型企業。摩爾線程正是通過上述標準實現上市，從IPO受理到過會僅用了88天，堪稱閃電速度，成為政策落地後的標誌性案例。



摩爾線程首秀驚艷，惟長江後浪推前浪，科創板時隔一周又迎來另一國產GPU龍頭沐曦股份(滬:688802)。受芯片國產替代的樂觀情緒推動，沐曦股份首日飆近7倍，收於829.9元，躋身A股股價排行榜第三名，僅次於貴州茅台及寒武紀兩隻千元股。按單籤500股計算，打新投資者最大盈利達39.52萬元，登頂A股史上「最賺錢新股」。



另值得留意的是，即使中美貿易戰進入休戰期，美國開始轉變對華芯片政策，中國依然堅持國產芯片自主道路。



美國芯片龍頭英偉達(Nvidia)(US.NVDA)今夏終獲准向華銷售降級版H20芯片。惟中國當局敦促國內企業棄用H20，並警告該產品或涉及安全風險，導致英偉達後續叫停H20生產，更將中國市場從營運預測數據中剔除。12月，特朗普宣布有條件放寬性能僅次於Blackwell系列的H200芯片出口中國，這是美國對華科技和出口管制政策迄今為止幅度最大的一次轉向，有評論稱可能會重塑中國的人工智能發展軌跡。



不過，據傳中國再次研究限制該芯片的進口及使用，以促進半導體自給自足，消息指不排除要買家經過審批程序，解釋為何內地供應商無法滿足需求。另有未獲官方證實的消息，中央決策層正策劃一項總規模高達2000億至5000億元的國產芯片行業資金支持項目。這將是有史以來單一國家最大規模的政府芯片支持項目。



*新興科技主線成型，大模型、機器人升溫*



半導體硬件發展奠定AI大模型迭代的基石，今年國產AI大模型迎來關鍵時刻。1月20日，杭州深度求索(DeepSeek)發布並開源新一代模型DeepSeek-R1，憑藉有限算力展現出的頭部模型性能，DeepSeek應用隨後登頂中國及美國蘋果應用商店免費App下載榜。



技術突破備受政策層關注。新模型發布的同日，中國總理李強主持召開專家和企業家代表的座談會，DeepSeek創始人、40歲的梁文鋒受邀在會上發言；2月17日，國家主席習近平在北京召開民營企業座談會，梁文鋒再次獲得發言機會。



AI大模型的突破帶動相關概念股熱度升溫，DeepSeek概念股全年升幅達63.6%。國產AI大模型公司智譜與MiniMax相繼向港交所遞交招股書，爭奪「中國大模型第一股」的稱號。



與此同時，2025年被業界稱作「具身智能元年」，在資本、政策、產業鏈等要素的協同推動下，人形機器人加速落地工商業。宇樹科技的人形機器人登台央視春晚表演秧歌，一舉成名，2月份的民營企業座談會上，宇樹科技創始人王興興成為座談會的唯一「90後」代表。



企業頻獲高層接見，被視為產業風向標。IDC最新報告預測，2025年中國具身智能機器人用戶支出規模預計超過14億美元，到2030年將飆升至770億美元，年均複合增長率(CAGR)高達94%。



*政策持續加碼，概念股全面上漲*



政策層面持續釋放利好，國務院及中共中央年內相繼發文，明確實施「人工智能+」行動，從科學技術、產業發展、消費提質、民生福祉及治理能力等多個層面，推動人工智能與經濟社會各行業各領域廣泛深度融合，強調以AI引領科研範式變革，搶佔產業應用制高點。



政策與產業雙向奔赴，資本市場反應熱烈。截至11月中旬，2025年中國人形機器人領域融資事件達162起，披露金額超400億元。企業上市節奏也明顯提速。宇樹科技從7月7日簽署輔導至11月15日完成輔導，歷時僅132天，創下年內具身智能類企業輔導時間的最快紀錄。



二級市場方面，產業鏈公司股價普遍走強。勝宏科技作為精密電路板供應商，直接受益於人形機器人本體廠商的擴產需求，年內漲幅超580%。立訊精密(深:002475)在機構調研中披露，已具備人形機器人領域全產業鏈核心能力，可自主完成諧波齒輪等關鍵部件的精加工。立訊精密今年股價漲逾39%。



此外，斯菱股份(深:301550)為國內軸承第一梯隊企業，聚焦諧波減速器的研發和量產，適用於多種類機器人應用場景，其年內股價亦飆升九成。長盈精密(深:300115)因進入特斯拉Optimus供應鏈，年內錄得超186%漲幅。



*摩根大通：明年A股有望上漲近20%*



展望2026年，機構普遍預期利好因素將延續，中國股市有望再迎「豐年」，外資有望持續流入。此外，AI、科技、出海、反內捲等成為外資普遍看好的板塊。



摩根大通預計，受惠於全球經濟增長穩健、中國企業盈利提升以及國內電商巨頭間競爭緩解，A股2026年有望實現近20%的漲幅，2026年底MSCI中國指數料升約18%，滬深300指數將漲約12%。高盛首席中國股票策略分析師劉勁津的看法更為樂觀，他預測，MSCI中國指數未來兩年還有30%的上漲空間，主要由12%的盈利趨勢增長和5%-10%的進一步重估潛力推動。



摩根士丹利則預計明年MSCI中國指數盈利增速為6%，2027年將加速至10%，12個月的遠期市盈率應能維持在12-13倍區間，中美關係進入新階段以及美聯儲降息將提供估值支撐。



針對AI領域或存在泡沫的擔憂，瑞銀證券認為可能性較低，理由包括AI模型開發商主要依靠內部現金流而非第三方融資，中國企業投資態度務實、注重投資回報率，以及數據中心上架率穩定，需求由真實工作負載驅動。



11月27日，國家發改委回應人形機器人「泡沫」，強調要著力防範重複度高的具身智能產品「扎堆」上市、研發空間被壓縮等風險。發改委已會同有關部門進行深入研究，開展系統謀劃，下一步，將結合「十五五」相關專項規劃的編制工作，推動具身智能產業健康規範發展。

