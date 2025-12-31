  • 會員
AH股新聞

31/12/2025 09:55

【聚焦數據】內地12月RatingDog製造業PMI回升至50.1，勝預期

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 12月RatingDog中國製造業PMI錄50.1，較11月升0.2
▷ 新出口訂單近3個月第二次下降，國內需求支撐新訂單
▷ 原材料價格連6月上漲，成品庫存連2月下降

　　RatingDog中國12月通用製造業PMI錄50.1，較11月回升0.2，重回擴張區間，顯示製造業恢復景氣擴張，但幅度尚微。

*新出口訂單近3個月第二次錄得下降*

　　12月製造業產量恢復增長，雖然僅有輕微增速，但已打破第四季中期的持平狀態。據反映，年底最後一月，得益於新品發布和業務拓展收效，銷售得到提振，支撐新業務量增長。不過，需求改善主要集中在國內市場，新出口訂單在最近3個月來第二次錄得下降，企業反映外需疲軟。

　　雖然新接業務量增加，但製造商12月的採購活動並沒有相應變化。據反映，許多廠商表示原料和半成品庫存充足。事實上，採購庫存打破11月下降狀態出現回升。庫存回升與供應端表現改善有關。12月供應商交期繼續縮短，顧客服務及供應商溝通皆得到改善。

*離職和裁員致用工量仍連續第二月下降*

　　12月雖然新業務增長，但用工量仍連續第二月下降。調查樣本企業表示，離職和裁員導致用工收縮，後者普遍是出於重組原因和成本考慮。

　　銷量上升但產能下降，導致積壓訂單繼續增加，並且創下3個月來最大積壓率。為交付訂單，中國製造商選擇動用現有成品庫存發貨，導致成品庫存持續第二個月下降。價格方面，隨著原料漲價（金屬尤甚），製造業成本負擔普遍加劇。目前，投入品平均價格已連續6個月上揚，當月漲幅為9月後最顯著。

　　雖然成本壓力增大，為支撐銷售和出清現有庫存，製造商在12月繼續降低產品售價。不過，出口方面則是另一番景象，為維護盈利空間，平均出口價格在3個月來首次上升，並且創下　2024年7月後最大漲幅。

　　最後，年底中國製造業界的經營信心保持樂觀。企業寄望業務拓展計劃和新產品問世在2026 年能有助支撐產銷增長。不過，由於對增長前景仍存顧慮，企業樂觀度較11月減弱，並且低於長期均值。

*分析：12月製造業PMI微弱改善，料明年續溫和修復*

　　RatingDog創始人姚煜點評數據指，從分項指標來看，供需兩側的整體弱改善是驅動本月PMI讀數微幅擴張的主要因素。需求端方面，新出口訂單受外部環境低迷影響重回微弱收縮區間，受新產品發布和業務開發帶動，國內需求的改善支撐了整體新訂單連續第七個月增長。價格方面，原材料價格和出廠價格依然延續分化格局，原材料價格已連續六個月上升，出廠價格下調情況有所緩解，年末「反內捲」主線對上下游價格的影響效果趨弱，企業盈利空間持續承壓。

　　整體來看，12月RatingDog中國製造業PMI的改善整體較弱，營銷活動與新產品對於新增業務　量乃至生產端的影響偏脈衝式改善，持續性有待觀察。展望未來，雖然企業對2026年抱有信心，但信心指數有所下滑且低於近一年平均水平。中央經濟工作會議將「穩中求進」作為全年工作總基調，提及深入整治「內捲式」競爭，政策端發力或將起到改善作用，預計2026年製造業仍將維持溫和修復態勢。
《經濟通通訊社31日專訊》

