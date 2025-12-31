  • 會員
31/12/2025 10:17

【數據解讀】統計局：三大PMI齊返擴張，中國經濟景氣水平總體回升

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 12月中国制造业PMI为50.1%，非制造业50.2%，综合50.7%
▷ 农副食品加工等16个行业PMI回升，非金属矿物制品业仍收缩
▷ 大型企业PMI升至50.8%，高技術製造業PMI达52.5%

　　國家統計局公布，12月製造業採購經理指數(PMI)為50.1%，優於預期的49.2%，時隔八個月重回擴張區間；非製造業PMI升至50.2%，重返擴張並創四個月高點；綜合PMI亦升1個百分點至50.7%，創半年高點。

　　國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀數據指，三大指數均升至擴張區間，中國經濟景氣水平總體回升。
　
　　12月製造業PMI為50.1%，是4月以來首次升至擴張區間。在調查的21個行業中有16個行業PMI較上月回升，相關企業生產經營情況有所改善。其中，生產指數和新訂單指數分別為51.7%和50.8%，比上月上升1.7個和1.6個百分點，特別是新訂單指數下半年以來首次升至臨界點以上，製造業產需兩端均較上月明顯擴張。

*非金屬礦物製品等行業生產和新訂單仍收縮*

　　從行業看，農副食品加工、紡織服裝服飾、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均高於53.0%，產需兩端加快釋放；非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數均低於臨界點，相關行業仍面臨一定壓力。在製造業產需回升的帶動下，企業採購活動加快，採購量指數升至擴張區間，為51.1%。
　
　　12月，大型企業PMI為50.8%，比上月上升1.5個百分點，升至臨界點以上；中型企業PMI為49.8%，比上月上升0.9個百分點；小型企業PMI為48.6%，比上月下降0.5個百分點。

　　高技術製造業PMI為52.5%，比上月上升2.4個百分點，行業增長態勢向好。裝備製造業和消費品行業PMI均為50.4%，分別比上月上升0.6個和1.0個百分點，雙雙升至擴張區間。高耗能行業PMI為48.9%，比上月上升0.5個百分點，景氣水平繼續回升。
　
　　生產經營活動預期指數為55.5%，比上月上升2.4個百分點，製造業企業對市場發展信心繼續增強。
　
*零售、餐飲等行業商務活動指數均處收縮區間*

　　12月非製造業方面，服務業商務活動指數為49.7%，比上月上升0.2個百分點。從行業看，電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數均位於60.0%以上高位景氣區間，業務總量增長較快；零售、餐飲等行業商務活動指數均位於收縮區間，景氣水平偏低。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為56.4%，比上月上升0.5個百分點，表明服務業企業對未來市場發展信心增強。

*建築業商務活動指數上升，景氣水平明顯改善*
　
　　12月，受部分南方省份近期氣溫偏高，以及兩節臨近企業搶抓施工進度等因素影響，建築業商務活動指數為52.8%，比上月上升3.2個百分點，建築業景氣水平明顯改善。從市場預期看，建築業業務活動預期指數為57.4%，繼續位於較高景氣區間，表明建築業企業對近期行業發展保持樂觀。
《經濟通通訊社31日專訊》

