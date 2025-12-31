  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

31/12/2025 16:33

【ＡＩ】Kimi完成5億美元C輪融資，CEO楊植麟：公司現金儲備超百億人幣，不急於上市

　　據《晚點LatePost》報道，月之暗面(Kimi)近期完成5億美元C輪融資，IDG領投　1.5億美元，阿里、騰訊、美團聯合創始人王慧文等老股東超額認購，投後估值43億美元。其中，王慧文已經累計投資月之暗面7000萬美元。

　　報道引述接近月之暗面的人士透露，一級市場對公司的熱情超出預期，「他們前後只用了不到兩個月，屬於超額融資」。

　　報道又提到，月之暗面創始人、CEO楊植麟今日(31日)發布內部信指，公司有超過100億元人民幣現金儲備，「我們短期不著急上市」。報道稱，這一規模已經不輸IPO之後的智譜、MiniMax。

　　楊植麟並在內部信中表示，C輪融資的資金將會用於更激進地擴增顯卡，加速K3模型的訓練和研發，部分資金也將用於2026年的激勵計劃和期權回購計劃。信中還透露了公司的商業化表現：9-11月，全球付費用戶數月增速170%；受K2 Thinking大模型帶動，海外API收入增長4倍。不過信中未披露月之暗面的具體營收數額和具體用戶數量。
《經濟通通訊社31日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

hot talk 1點鐘 | 港股年初至今累升近三成 明年繼...

31/12/2025 14:05

回顧25 展望26

反移民與搶人才日趨全球化

30/12/2025 16:25

大國博弈

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區