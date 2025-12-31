【ＡＩ】Kimi完成5億美元C輪融資，CEO楊植麟：公司現金儲備超百億人幣，不急於上市

據《晚點LatePost》報道，月之暗面(Kimi)近期完成5億美元C輪融資，IDG領投 1.5億美元，阿里、騰訊、美團聯合創始人王慧文等老股東超額認購，投後估值43億美元。其中，王慧文已經累計投資月之暗面7000萬美元。



報道引述接近月之暗面的人士透露，一級市場對公司的熱情超出預期，「他們前後只用了不到兩個月，屬於超額融資」。



報道又提到，月之暗面創始人、CEO楊植麟今日(31日)發布內部信指，公司有超過100億元人民幣現金儲備，「我們短期不著急上市」。報道稱，這一規模已經不輸IPO之後的智譜、MiniMax。



楊植麟並在內部信中表示，C輪融資的資金將會用於更激進地擴增顯卡，加速K3模型的訓練和研發，部分資金也將用於2026年的激勵計劃和期權回購計劃。信中還透露了公司的商業化表現：9-11月，全球付費用戶數月增速170%；受K2 Thinking大模型帶動，海外API收入增長4倍。不過信中未披露月之暗面的具體營收數額和具體用戶數量。

《經濟通通訊社31日專訊》