貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

31/12/2025 15:39

《貿易摩擦》中國明起對進口牛肉採取國別配額措施，超出配額加徵55%關稅

　　中國商務部公告，根據調查結果，決定自2026年1月1日起以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式，對進口牛肉採取保障措施，實施期限3年，至2028年12月31日，加徵關稅稅率為55%。保障措施在實施期間內按固定時間間隔逐步放寬（見下表）。

　　根據《保障措施條例》相關規定，商務部向國務院關稅稅則委員會提出對規定數量之外的進口牛肉加徵關稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，對規定數量之外的進口牛肉在現行適用關稅稅率的基礎上加徵55%關稅。

　　保障措施實施期間，《中國-澳洲自由貿易協定》中規定的牛肉特殊保障措施暫停實施。

　　對於原產於發展中國家（地區）的產品，如其進口份額不超過3%，且這些國家（地區）進口份額總計不超過9%，不適用保障措施。實施保障措施的3年期限內，如被排除適用的發展中國家（地區）某一年的進口份額超過3%，或這些國家（地區）進口份額總計超過9%，可從次年起對其產品適用保障措施。

　　商務部自去年12月27日起對進口牛肉進行保障措施立案調查，因案情複雜而兩度延長調查期限。

　　配額數量及加徵關稅稅率表：

 2026年2027年2028年
配額數量巴西110.6萬噸112.8萬噸115.1萬噸
 阿根廷51.1萬噸52.1萬噸53.2萬噸
 烏拉圭32.4萬噸33.1萬噸33.7萬噸
 新西蘭20.6萬噸21.0萬噸21.4萬噸
 澳洲20.5萬噸20.9萬噸21.3萬噸
 美國16.4萬噸16.8萬噸17.1萬噸
 其他國家和地區17.2萬噸17.5萬噸17.9萬噸
 合計268.8萬噸274.2萬噸279.7萬噸
加徵關稅稅率55%55%55%

《經濟通通訊社31日專訊》

