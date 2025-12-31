《貿易摩擦》中國明起對進口牛肉採取國別配額措施，超出配額加徵55%關稅

中國商務部公告，根據調查結果，決定自2026年1月1日起以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式，對進口牛肉採取保障措施，實施期限3年，至2028年12月31日，加徵關稅稅率為55%。保障措施在實施期間內按固定時間間隔逐步放寬（見下表）。
根據《保障措施條例》相關規定，商務部向國務院關稅稅則委員會提出對規定數量之外的進口牛肉加徵關稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，對規定數量之外的進口牛肉在現行適用關稅稅率的基礎上加徵55%關稅。
保障措施實施期間，《中國-澳洲自由貿易協定》中規定的牛肉特殊保障措施暫停實施。
對於原產於發展中國家（地區）的產品，如其進口份額不超過3%，且這些國家（地區）進口份額總計不超過9%，不適用保障措施。實施保障措施的3年期限內，如被排除適用的發展中國家（地區）某一年的進口份額超過3%，或這些國家（地區）進口份額總計超過9%，可從次年起對其產品適用保障措施。
商務部自去年12月27日起對進口牛肉進行保障措施立案調查，因案情複雜而兩度延長調查期限。
配額數量及加徵關稅稅率表：
|2026年
|2027年
|2028年
|配額數量
|巴西
|110.6萬噸
|112.8萬噸
|115.1萬噸
|阿根廷
|51.1萬噸
|52.1萬噸
|53.2萬噸
|烏拉圭
|32.4萬噸
|33.1萬噸
|33.7萬噸
|新西蘭
|20.6萬噸
|21.0萬噸
|21.4萬噸
|澳洲
|20.5萬噸
|20.9萬噸
|21.3萬噸
|美國
|16.4萬噸
|16.8萬噸
|17.1萬噸
|其他國家和地區
|17.2萬噸
|17.5萬噸
|17.9萬噸
|合計
|268.8萬噸
|274.2萬噸
|279.7萬噸
|加徵關稅稅率
|55%
|55%
|55%
《經濟通通訊社31日專訊》
