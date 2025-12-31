郵儲銀行(01658)吸收合併中郵郵惠萬家銀行，獲國家金融管總局批准

郵儲銀行(01658)(滬:601658)公布，關於吸收合併全資子公司中郵郵惠萬家銀行獲國家金融監督管理總局批准。



該集團指，已獲批准吸收合併郵惠萬家銀行，並承接其清產核資後的資產、負債、業務和員工，有助於進一步優化管理及業務架構，鞏固數字化轉型成效，提高運營效率，降低管理成本。郵惠萬家銀行財務報表已按100%比例納入該行合併報表範圍。

《經濟通通訊社31日專訊》