【內房困局】萬科(02202)11億人幣住房專項債券尋求本息展期1年及設寬限期

萬科企業(02202)(深:000002)公布，召開2021年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券（第一期）（品種二）「21萬科02」2026年第一次債券持有人會議，萬科提出3個議案，包括把回售部分債券本息兌付日展期1年，以及在回售部分債券部分本金及利息兌付日設30個交易日的寬限期。有關「21萬科02」自2026年1月5日開市起停牌。



*須經超過半數持有人同意*



該集團指，議案之一是調整「21萬科02」回售部分債券本息兌付安排，如投資者行使回售選擇權，回售部分債券兌付日由2026年1月22日調整為2027年1月22日。另一個議案為提請債券持有人會議同意設置回售部分本金及利息兌付日的寬限期，為債券回售部分本金及利息兌付30個交易日。該兩個議案須經超過持有表決權總數二分一的債券持有人同意，且須經參加會議的有表決權的債券持有人所持表決權的三分二以上同意才能生效。



此外，因會議擬審議事項具有急逼性且需提前充分溝通議案可行性，會議提出豁免會議召開相關程序要求的議案，包括豁免債券持有人會議的債權登記日為債券持有人會議召開日期之前第5個交易日的時間等要求。有關須經超過持有表決權總數二分一的債券持有人同意才能生效。



該集團指，「21萬科02」餘額11億元人民幣，到期日期為2028年1月22日，該集團指，僅在債權登記日收市時持有「21萬科02」且已行使回售選擇權的債券持有人有權參加會議，並行使表決權。債權登記日為2026年1月14日，而會議表決時間為由2026年1月16日至19日。

