華虹半導體(01347)近83億人幣代價收購上海華力微電子，另發A股籌76億人幣

華虹半導體(01347)(滬:688347)公布，有關收購上海華力微電子約97.5%股權，令上海華力微電子成為其全資附屬公司，最終總代價金額為約82.67億元（人民幣．下同），將以每股43.34元發行約1.91億股新A股支付。



*發1.9億新A股支付代價*



該集團指，每股代價股份發行價較收購協議日期所報78.5元折讓約44.79%，緊隨建議收購事項及建議非公開發行人民幣股份完成後，華虹一致行動集團持股由34.7%升至39.35%，其中賣方包括華虹集團已承諾禁售期36個月，上海集成電路基金、國家集成電路產業基金II及國投先導基金已承諾禁售期12個月。



此外，該集團指，建議非公開發行A股募集配套資金總額約75.6億元，即不超過建議收購事項最終總代價的100%，且將予發行的人民幣股份數目不得超過擴大後已發行股本總額的30%，募集資金擬用於補充營運資金及償還債務等。



該集團指，上海華力微電子在中國從事12英寸集成電路晶圓代工服務業務，在2025年8個月純利5.1億元，收購預計將進一步提升其12英寸晶圓代工產能。雙方的工藝平台優勢高度互補，這有助於開發更全面的晶圓代工及配套服務。

《經濟通通訊社2日專訊》