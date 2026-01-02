  • 會員
02/01/2026 08:59

《中歐關係》商務部批歐盟碳邊境稅不公平，警告將採取必要措施

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 歐盟碳邊境稅2026年實施，涉碳排放默認值及產品擴展
▷ 中國商務部指歐盟措施不公平，將採取必要措施應對
▷ 中方反對歐盟計劃2028年擴展CBAM至180種下游產品

　　歐盟碳邊境調節機制（CBAM）於2026年1月1日起正式實施，包括設定碳排放強度默認值、計劃擴大產品覆蓋範圍等內容。中國商務部就此答記者問指出，歐盟的碳邊境稅不公平且具有歧視性，將堅決採取一切必要措施，回應任何不公平的貿易限制，維護自身發展利益、中國企業合法權益和全球產業鏈供應鏈的穩定。

　　中國商務部表示，歐盟對中國產品碳排放強度設定顯著偏高的基礎默認值，並將在未來3年內逐年提高，這不符合中國當前實際水平和未來發展趨勢，對中方構成不公平、歧視性待遇。中方將堅決採取一切必要措施，回應任何不公平的貿易限制，維護自身發展利益、中國企業合法權益和全球產業鏈供應鏈的穩定。歐方有關做法不僅涉嫌違反世界貿易組織「最惠國待遇」和「國民待遇」等原則，也有悖於《聯合國氣候變化框架公約》確立的「共同但有區別的責任」原則。

　　中方反對歐盟提出的計劃從2028年起將CBAM範圍擴展至包括機械裝備、汽車及其零組件、家用電器等約180種鋼鋁密集型下游產品，稱這些規則設計「已超出應對氣候變化範疇，帶有明顯的單邊主義與貿易保護主義色彩，中方對此表示嚴重關切和堅決反對」。

　　商務部稱，歐盟一方面對外以綠色為名搞保護主義，另一方面對內放鬆監管，降低減排要求，這種做法是典型的「雙重標準」。歐方打著防止「碳洩漏」的氣候幌子，推行新的貿易保護主義，這將抬升開發中國家氣候行動成本，並嚴重損害國際社會互信，敦促歐盟保持市場開放。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明2日北京專電》

