照顧者 情緒健康
AH股新聞

02/01/2026 09:51

《神州基金》REITs擴圍，中證監推出商業不動產投資信托基金試點

　　中證監12月31日正式印發《關於推出商業不動產投資信託基金試點的公告》及《關於推動不動產投資信託基金(REITs)市場高質量發展有關工作的通知》。提出加快推進不動產投資信托基金（REITs）市場體系建設，推進市場擴容擴圍。推動市場高質量發展，豐富資本市場投融資工具，支持構建房地產發展新模式，持續增強多層次資本市場服務實體經濟質效。

　　《公告》共八條，主要包括以下內容：一是產品定義，商業不動產REITs是指通過持有商業不動產以獲取穩定現金流並向基金份額持有人分配收益的封閉式公開募集證券投資基金。

　　二是基金註冊及運營管理要求，明確基金管理人及基金托管人、盡職調查、申請材料、商業不動產等方面要求，以及基金管理人的主動運營管理責任。

　　三是發揮基金管理人和專業機構作用，壓嚴壓實責任，要求嚴格遵守執業規範和監管要求。

　　四是強化監管責任，明確各監管機構依法依規履行商業不動產REITs監管和風險監測處置等職責。

　　此外，商業不動產REITs其他有關事宜，參照《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》有關規定執行。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明2日北京專電》

