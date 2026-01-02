【以舊換新】2025年以舊換新商品銷售額2.6萬億元，惠及超3.6億人次

中國商務部公布，2025年以舊換新相關商品銷售額超過2.6萬億元（人民幣．下同），惠及超過3.6億人次。其中，汽車以舊換新超1150萬輛，家電以舊換新超1.29億件，手機等數碼產品購新超9100萬部，家裝廚衛「煥新」超1.2億件，電動自行車以舊換新超1250萬輛。



1至11月，社會消費品零售總額同比增長4.0%，較上年同期加快0.5個百分點，以舊換新帶動社零總額增長超1個百分點。家電零售額已超2024年全年，突破萬億元大關並創歷史新高。



汽車以舊換新中，新能源汽車佔比近60%，帶動新能源乘用車零售市場份額連續9個月超過50%，其中11月份達59.4%。家電以舊換新中，一級能效（水效）產品佔比超90%。通訊器材類商品銷售額連續11個月保持增長。



自2024年9月政策全面實施以來，已累計發放直達消費者的補貼超4.8億份。2025年，每賣出兩輛家用新車，就有一輛享受了汽車以舊換新補貼，老舊電動自行車淘汰更新量超過2024年的9倍。另外，政策有助於繁榮線下實體商業，相關機構數據顯示，家電以舊換新線下門店較為集聚的商圈，周邊1公里範圍內相關商戶消費額增長超30%。

《經濟通通訊社2日專訊》