etnet專輯
貨幣攻略
AH股新聞

02/01/2026 09:33

《Ａ場新股》民營火箭公司藍箭航天IPO獲受理，擬科創板集資75億人幣

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 藍箭航天科創板IPO獲受理，擬集資75億元
▷ 集資用於可重複使用火箭產能及技術提升
▷ 朱雀三號火箭發射成功，一子級回收失敗

　　上交所官網顯示，2025年12月31日，民營商業火箭公司藍箭航天的科創板首次公開招股(IPO)在上交所細化相關上市規定後快速獲得受理。公司計劃集資75億元（人民幣．下同），其中，27.7億用於可重複使用火箭產能提升項目，47.3億用於可重複使用火箭技術提升項目。

　　藍箭航天是中國國內領先的商業航天企業，主要從事液氧甲烷發動機及運載火箭的研發、生產並提供商業航天火箭發射服務。2025年12月3日，公司旗下的朱雀三號遙一運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，按程序完成了飛行任務，火箭二級進入預定軌道，火箭一子級在著陸段點火後出現異常，回收試驗失敗。

　　招股書顯示，藍箭航天2022年至2025上半年營收分別為78萬元、395萬元、427萬元以及3643萬元，歸母淨虧損8億元、11.88億元、8.76億元以及5.97億元。而藍箭航天2022年至2025上半年的研發投入分別為營業收入的622.32倍、210.1倍、143.2倍以及9.87倍。

*多個商業航天企業IPO進程加速*

　　值得一提的是，藍箭航天已成為科創板第五套上市標準擴圍以來首家IPO獲受理的公司。2025年12月26日，上交所發布商業火箭企業適用科創板第五套上市標準，支持正處於大規模商業化關鍵時期的商業火箭企業登陸科創板。

　　目前，中國國內五家主營運載火箭的商業航天公司--藍箭航天、天兵科技、中科宇航、星際榮耀和星河動力均已開啟IPO進程，進入集體沖刺階段。
《經濟通通訊社2日專訊》

