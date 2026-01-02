【以舊換新】深圳今年以舊換新啟動：新車最高補貼2萬，家電最高補貼1500元

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

從深圳市商務局獲悉，2026年1月1日，深圳全面啟動汽車報廢更新、汽車置換更新、6類家電以舊換新和4類數碼產品購新補貼。



汽車報廢更新方面，個人消費者報廢2013年6月30日（含當日，下同）前註冊登記的汽油乘用車、2015年6月30日前註冊登記的柴油及其他燃料乘用車，並購買符合條件的新能源乘用車的，給予車價12%補貼，購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，給予車價10%補貼；報廢2019年12月31日前註冊登記的新能源乘用車，並購買符合條件的新能源乘用車的，給予車價12%補貼。其中，新能源汽車最高補貼2萬元（人民幣．下同），燃油車最高補貼1.5萬元。



汽車置換更新方面，個人消費者轉讓（變更除外）本人名下乘用車，並購買符合條件的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車的，給予一次性補貼。對換購新能源乘用車的，按新車銷售價格的8%給予補貼，補貼金額最高1.5萬元；對換購符合上述條件燃油乘用車的，按新車銷售價格的6%給予補貼，補貼金額最高1.3萬元。



家電產品以舊換新方面，個人消費者購買冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器等6類家電中1級能效或水效標準的產品，按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過1500元。



數碼和智能產品購新方面，個人消費者購買手機、平板、智能手表手環、智能眼鏡等4類產品，按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。

