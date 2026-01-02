【聚焦人幣】離岸人民幣曾升破6.97，創逾兩年半新高

離岸人民幣(CNH)兌美元今早曾升破6.97，高見6.9677，創2023年5月以來新高。



今日是內地元旦連假，在岸人民幣交易暫停。



在岸人民幣(CNY)在2025年全年累計大升4.43%，不但結束此前三年連跌，還創五年來最大年度升幅。

《經濟通通訊社2日專訊》