紫金礦業(02899)董事會選舉執董鄒來昌任董事長，執董林泓富任副董事長

紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，董事會於2025年12月31日選舉執行董事鄒來昌為第九屆董事會董事長，選舉執行董事林泓富為第九屆董事會副董事長，任期均為3年。



此外，該集團指，聘任林泓富為總裁，根據他的提名，聘任常務副總裁、副總裁、財務總監及聯席財務總監、總工程師，而陳景河不再擔任董事長，股東會同意聘任陳景河為集團終身榮譽董事長、高級顧問。

《經濟通通訊社2日專訊》