山東墨龍(00568)收到政府補助，料年度利潤增加2000萬人幣

山東墨龍(00568)(深:002490)公布，近期收到政府以現金方式撥付的補助2000萬元人民幣，對截至2025年12月31日止年度利潤產生積極影響，預計將增加年度利潤總額2000萬元人民幣。
該集團指，該政府補助與收益相關，相等於截至2024年12月31日止年度經審計歸屬於上市公司股東的淨利潤的45.77%。
《經濟通通訊社2日專訊》
02/01/2026 08:42
《經濟通通訊社2日專訊》
