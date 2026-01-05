《Ａ股異動》金風科技等A股上午9:25漲停

3家A股於9:25am漲停:
|股份(編號)
|漲停價(人民幣)
|現價(人民幣)
|變幅(%)
|南京熊貓(滬:600775)
|13.44
|13.44
|+9.98
|金風科技(深:002202)
|22.44
|22.44
|+10.00
|山東墨龍(深:002490)
|7.15
|7.15
|+10.00
05/01/2026 09:26
