《中韓關係》李在明啟訪華行程，今日與習近平會晤，明日前往上海

韓國總統李在明4日下午乘機抵達北京首都國際機場，開啟1月4日至7日為期4天的訪華行程。期間，李在明於1月5日同中國國家主席習近平進行會晤，並將於6日前往上海，並參訪大韓民國臨時政府在上海的舊址紀念館。



李在明4日在北京出席旅華韓人韓僑座談會時指出，在推動朝鮮半島和平與統一的進程中，中國是韓方極其重要的合作夥伴。希望此次訪華能彌補韓中關係的不足之處，成為修復和發展兩國關係的起點。位於北京的釣魚台曾是舉辦朝核問題六方會談的場地，希望中方在朝鮮半島問題上發揮作用。



對於經濟領域，李在明表示，中國的金融科技已融入日常，在環保政策的推動下，電動汽車大範圍普及，中國發生了翻天覆地的變化，霧霾問題也有了顯著改善。在全球市場上，中國雖然是韓國的競爭對手，但在新能源、生物和銀髮產業等領域兩國存在無限的合作潛力。



對於此次訪華的意義，李在明表示，去年11月，中國國家習近平時隔11年對韓國進行國事訪問，而他此次訪問中國，則是韓國總統時隔9年再次對華進行國事訪問。兩國領導人僅在兩個月內就實現互訪，這在歷史上前所未有。



*SK、三星等韓國企業家代表團訪華*



SK集團會長崔泰源、三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣和LG集團會長具光謨在內的200多名韓國企業家組成經濟代表團，4日啟程前往中國，陪同韓國總統李在明於4日至7日對中國進行國事訪問。這是韓國工商會議所時隔6年再次組織大規模對華經濟訪問團。韓國國家安保室室長魏聖洛1月2日在新聞發布會上表示，此訪行程中，中韓預計將討論在供應鏈投資、數字經濟、環境與氣候變化、人文交流、旅游及打擊跨國犯罪等領域的務實合作。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》