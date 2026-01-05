  • 會員
05/01/2026 08:58

《駐京專電》人行修訂非銀行支付機構分類評級管理辦法，完善差異化監管

免責聲明

▷ 人行修訂支付機構分類評級辦法2026年2月實施
▷ 評級模塊含7項指標總分100分分5類11級
▷ E類機構評定條件含違法犯罪及超範圍經營

　　中國人行12月31日發布關於印發《非銀行支付機構分類評級管理辦法》的通知，修訂後的《非銀行支付機構分類評級管理辦法》旨在進一步加強非銀行支付機構監管，完善差異化監管措施，更好分配監管資源。自2026年2月1日起，支付機構分類評級工作按照修訂後的《非銀行支付機構分類評級管理辦法》執行。

　　支付機構分類評級包括公司治理、業務規範、備付金管理、用戶權益保護、系統安全、反洗錢措施、經營穩健性等七個模塊。各模塊內設置若干評級要素，由定量和定性兩類指標組成。評級滿分為100分，各評級模塊的分值如下：公司治理(10分)、業務規範(25分)、備付金管理(10分)、用戶權益保護(10分)、系統安全(15分)、反洗錢措施(15分)、經營穩健性(15分)。

　　根據評級得分，支付機構分類評級結果將分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E，共5類11級。值得一提的是，如果支付機構在評價期內存在下列情形之一的，直接被評定為E類機構：未提交自評報告和說明材料，或者提交的材料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的；被司法機關認定違法犯罪的；超出經批准的業務類型或者經營地域範圍開展支付業務的；存在《非銀行支付機構監督管理條例實施細則》（中國人民銀行令〔2024〕第4號發布）規定的重大違法違規記錄情形的。

　　支付機構分類評級每年進行一次，評價期為前一年度。分類評級工作期間，中國人行及其分支機構發現支付機構發生重大變化，且足以導致分類評級結果調整的，可以將上述情況納入當期評價。納入當期評價的事項不再納入下一評價期。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》

