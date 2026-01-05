  • 會員
05/01/2026 09:20

《駐京專電》北京：對符合條件新建中試平台最高給予1億補助支持

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 北京市發改委等部門發文，2030年建10國家級、50市級中試平台
▷ 符合條件新建中試平台最高補助1億元，按產業分類
▷ 支持中試平台獨立法人化改革，鼓勵資源向社會開放

　　北京市發改委4日聯合北京市經信局、北京市科委發布文件提出，力爭到2030年，在京落地10家國家級製造業中試平台、支持建設50家北京市級中試平台，其中符合條件的，最高不超過1億元(人民幣．下同)給予補助支持。

　　中試服務是把處在試制階段的新產品轉化到生產過程的過渡性實驗。提升中試服務能力，將為更多科創成果走出實驗室、邁向產業化提供支撐。

　　一類是對於人工智能、醫藥健康、綠色低碳、機器人與智能製造、集成電路等產業新建中試平台的，將按照項目總投資的35%、最高不超過1億元給予補助支持；另一類是對於新一代信息技術、智能網聯汽車等產業新建中試平台的，將按照項目總投資的25%、最高不超過5000萬元給予補助支持。文件明確支持中試平台實行獨立法人化改革，更好激發其服務市場的主動性。按照上述分類，新建獨立法人化中試平台的，投資補助比例提高到45%、35%。

　　在京高校院所擁有大量科研儀器和中試資源。文件提出鼓勵「打破圍牆」，將內部中試場地、設備、數據向社會開放。為降低中小企業的研發成本，北京市探索將中試平台納入「首都科技創新券」支持范圍，符合條件的企業每年可獲得最高50萬元的額度，這意味著初創企業不必花重金買設備、建產線，用既有資源即可驗證技術。文件還提出，支持「鏈主」企業等聯合上下游企業與高校院所共建中試產線，在氫能等領域建設跨區域中試轉化基地等，更好服務京津冀協同發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》

