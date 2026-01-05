《駐京專電》商務部等9部門發文，7方面推進綠色消費

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 7方面涵蓋供給、服務、模式、回收、環境、基礎、政策
▷ 20條措施含綠色農產品、餐飲、積分、回收等
商務部等9部門關於實施綠色消費推進行動的通知1月5日對外發布。推進行動從豐富綠色產品供給、提升綠色服務消費、創新綠色消費模式、推動綠色循環回收、優化綠色消費環境、夯實綠色消費基礎、加大政策支持力度7方面發力，提出加大綠色農產品供應、發展綠色餐飲、推廣綠色消費積分、減少一次性塑料制品使用、推動廢舊物品回收再利用、發展二手商品流通、加大信貸投放等20條具體舉措。
《通知》強調豐富綠色產品供給，加大綠色農產品供應，推廣綠色家電家裝，促進汽車綠色消費。要求提升綠色服務消費，發展綠色餐飲、綠色住宿、綠色家政，滿足人民對美好生活向往的需要。
《通知》強調培育綠色消費新增長點，提出打造綠色供應鏈，開展供應鏈碳足跡評價，推廣綠色採購、綠色產品、綠色包裝。鼓勵推廣綠色消費積分，探索建立線上線下通兌通用的綠色消費積分體系，推廣綠色產品認證與標識，規范零售端綠色消費積分採集，支持公共服務主體對綠色消費積分用戶給予便利或優惠。創新綠色共享，發展綠色租賃服務，鼓勵出行共享、空間共享、物品共享，促進資源高效利用。同時，還強調推動綠色循環回收，引導減少一次性塑料制品使用，推動廢舊物品回收再利用，發展二手商品流通，構建「減量－回收－再利用」的資源循環體系。
《通知》要求優化綠色消費環境，提出推廣節能設施設備，優先使用綠色電力。普及綠色消費理念，倡導消費者綠色出行，自帶水杯、布袋、洗漱用品，選購包裝簡約的低碳產品，減少使用一次性餐具。加強輿論宣傳引導，鼓勵舉辦社區綠色消費主題活動，宣傳綠色消費、低碳生活理念。培育綠色流通主體，夯實工作基礎。加大政策支持力度，通過政策補貼、信貸支持、金融產品創新，強化資金保障。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》
