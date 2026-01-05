  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

05/01/2026 14:56

《駐京專電》習近平晤愛爾蘭總理：單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 習近平5日北京會見愛爾蘭總理馬丁
▷ 習指單邊霸凌行徑衝擊國際秩序，提及美抓捕馬杜羅
▷ 雙方將加強人工智能等合作，愛爾蘭重申一中政策

　　國家主席習近平今日在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的愛爾蘭總理馬丁。習近平指出，當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序。各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。美國採取「斬首行動」抓捕委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子，習近平在會見馬丁時對當今國際局勢發表上述看法。

*希望愛爾蘭為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用*

　　習近平表示，中國和愛爾蘭都支持多邊主義，倡導國際公平正義，要在國際事務中加強協調合作，共同維護聯合國權威，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。中歐雙方要著眼長遠，堅持夥伴關係定位，客觀理性看待和處理分歧，堅持合作共贏。愛爾蘭下半年將擔任歐盟輪值主席國，希望為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

　　習近平指出，中國和愛爾蘭都愛好和平、開放包容、自立進取，兩國人民通過斗爭贏得國家獨立和民族解放，依靠幾代人接續奮斗邁向現代化。2012年兩國建立互惠戰略夥伴關係以來，雙邊貿易額翻了兩番，相互投資均衡發展，兩國人民雙向奔赴，助力各自國家發展。相互尊重、平等相待、互利共贏是中愛關係長期穩定發展的寶貴經驗，雙方要共同傳承和弘揚。中方願同愛爾蘭加強戰略溝通，深化政治互信，擴大務實合作，為兩國人民謀福祉，為中歐關係添動力。

*在人工智能、數字經濟、醫藥健康等領域對接發展戰略*

　　習近平強調，中愛雙方要保持多層級、多領域友好交往，不斷增進溝通和理解，照顧彼此核心利益和重大關切，鞏固政治互信，築牢雙邊關係政治基礎。今年是中國「十五五」開局之年，未來5年中方將繼續推動高質量發展，擴大高水平對外開放。中方願同愛方加強經貿合作，在人工智能、數字經濟、醫藥健康等領域對接發展戰略，促進雙向投資，實現優勢互補，共享機遇、共同發展。雙方要加強教育、文化、旅游合作，促進民心相通，歡迎更多愛爾蘭青少年來華學習交流。

　　馬丁表示，愛爾蘭堅定奉行一個中國政策，致力於加強和發展兩國互惠戰略夥伴關係，願同中方深化貿易、投資、科技、生物醫藥、可再生能源、人工智能、教育等領域合作。中國在國際事務中發揮著不可或缺的重要作用，為維護聯合國權威、促進世界和平作出積極貢獻。任何國際爭端的解決都應遵守國際法。愛爾蘭願同中方保持密切溝通協調，維護國際法，堅持自由開放貿易，促進世界繁榮穩定。歐中關係保持穩定發展十分重要，愛方願為推動歐中關係健康發展發揮建設性作用。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》

【你點睇？】本港2025年本港復甦緩慢，經濟受到衝擊，亦發生多宗社會重大事件。你點睇2025年的香港？展望2026年，你最期待哪方面？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

斬首行動的戰略後果和風險

05/01/2026 10:37

大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區