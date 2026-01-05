  • 會員
大國博弈
AH股新聞

05/01/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
貴州茅台(600519)3239.24
紫金礦業(601899)2494.19
工業富聯(601138)1868.19
兆易創新(603986)1645.51
寒武紀(688256)1642.34
恒瑞醫藥(600276)1614.11
中國平安(601318)1596.54
藥明康德(603259)1576.92
中微公司(688012)1421.52
中國衛星(600118)1264.54
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)5067.34
中際旭創(300308)4218.85
陽光電源(300274)3304.70
新易盛(300502)2720.84
立訊精密(002475)1962.10
三花智控(002050)1725.41
航天發展(000547)1720.50
北方華創(002371)1511.95
天孚通信(300394)1508.57
邁瑞醫療(300760)1219.58

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社5日專訊》

