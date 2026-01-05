《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|3239.24
|紫金礦業
|(601899)
|2494.19
|工業富聯
|(601138)
|1868.19
|兆易創新
|(603986)
|1645.51
|寒武紀
|(688256)
|1642.34
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1614.11
|中國平安
|(601318)
|1596.54
|藥明康德
|(603259)
|1576.92
|中微公司
|(688012)
|1421.52
|中國衛星
|(600118)
|1264.54
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5067.34
|中際旭創
|(300308)
|4218.85
|陽光電源
|(300274)
|3304.70
|新易盛
|(300502)
|2720.84
|立訊精密
|(002475)
|1962.10
|三花智控
|(002050)
|1725.41
|航天發展
|(000547)
|1720.50
|北方華創
|(002371)
|1511.95
|天孚通信
|(300394)
|1508.57
|邁瑞醫療
|(300760)
|1219.58
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社5日專訊》
