【企業盈喜】赤峰黃金(06693)料全年純利按年增70%至81%

赤峰黃金(06693)(滬:600988)公布，集團預計截至2025年12月30日止年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為30億至32億元（人民幣．下同），按年增加約70%到81%。
集團預計2025年年度實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤約為29.7億元到31.7億元，與上年同期相比，按年增加約75%到86%。
《經濟通通訊社5日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
05/01/2026 18:02
赤峰黃金(06693)(滬:600988)公布，集團預計截至2025年12月30日止年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為30億至32億元（人民幣．下同），按年增加約70%到81%。
集團預計2025年年度實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤約為29.7億元到31.7億元，與上年同期相比，按年增加約75%到86%。
《經濟通通訊社5日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
下一篇新聞︰05/01/2026 18:00 《行業數據》特斯拉中國去年１２月交付超９﹒７萬輛，環比增１…
05/01/2026 17:52 字節跳動實習生據報全面漲薪，漲幅最高達１５０％，主要涉及北…
05/01/2026 17:45 《行業數據》乘聯分會：去年中國新能源車銷量預計增２５％
05/01/2026 17:39 小紅書據報內測長文付費功能，進軍付費網文市場
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N