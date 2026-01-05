【企業盈喜】赤峰黃金(06693)料全年純利按年增70%至81%

赤峰黃金(06693)(滬:600988)公布，集團預計截至2025年12月30日止年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為30億至32億元（人民幣．下同），按年增加約70%到81%。



集團預計2025年年度實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤約為29.7億元到31.7億元，與上年同期相比，按年增加約75%到86%。

《經濟通通訊社5日專訊》