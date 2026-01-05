《神州頭條》報章頭版摘要：地方經濟「起步就衝刺」，重大項目開工

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



凝聚復興偉力，繪就時代華章--2025年宣傳思想文化事業開創新局面

2025年，是「十四五」收官、「十五五」謀篇布局之年，也是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。於時代坐標中擘畫藍圖，在歷史回響中賡續榮光。這一年，宣傳思想文化事業以其深厚的時代底色與鮮明的實踐特色，深深熔鑄於國家發展之中。



試看將來的市場，必立大A的旗桿

我們無法精準預測未來，但可錨定趨勢躬身蓄力。當2025年的鍾聲漸遠，市場已然完成一場靜水深流的磅礡轉向--從短期估值的起伏顛簸，回歸至更為沉靜堅實的基本面。



2026年資本市場關鍵制度將持續升級

2026年開年，一系列資本市場關鍵制度持續升級，釋放出深化改革的強烈訊號。市場人士預期，2026年資本市場改革將進一步全面深化，包括服務發展新質生產力、助力長錢長投、全鏈條織密投保「安全網」等在內的一系列改革有望加快推進。





《上海證券報》



看準趨勢，做時間的朋友

2025年，上證指數時隔多年站上4000點，全市場日成交超萬億成為常態。人們普遍認為，本輪行情有望成為「政策牛」「科技牛」，人們更加期待，本輪行情能夠成為「慢牛」「長牛」。



地方經濟「起步就衝刺」，重大項目密集開工

2026年新年伊始，多地重大項目陸續開工建設。同時，地方也出台一攬子政策舉措，助力經濟實現「開門紅」。專家表示，從目前各地政府投資推進情況看，早謀劃、早投資、早見效的靠前投資作用明顯。





《證券時報》



新年獻詞，起航2026，賦值你我的「確定性函數」

歲序更替，新元肇啟。轉眼間，你我再次立於時間坐標的原點。面對諸多復雜變量，我們以自身發展的確定性應對外部環境的不確定性，把「難題」改寫成「試題」，著力求解自己的「確定性函數」。



上交所：錨定「十五五」新征程

歲序更替，華章日新。2026年是「十五五」規劃開局之年。上海證券交易所將緊緊圍繞職責定位，以穩扎穩打的務實舉措，推動新征程上資本市場改革發展穩定各項任務落地見效。



深交所：承灣區使命，啟未來之航

深交所扎根於粵港澳大灣區創新土壤，展望「十五五」，錨定2035年基本建成世界一流交易所遠景目標，深交所將強化使命擔當、持續拼博奮斗，在新征程上書寫服務實體經濟新篇章。