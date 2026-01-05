  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

05/01/2026 08:06

《神州頭條》報章頭版摘要：地方經濟「起步就衝刺」，重大項目開工

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年宣傳思想文化事業開創新局面
▷ 2026年資本市場關鍵制度持續升級
▷ 2026年多地重大工程密集開工

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

凝聚復興偉力，繪就時代華章--2025年宣傳思想文化事業開創新局面
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2025年，是「十四五」收官、「十五五」謀篇布局之年，也是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。於時代坐標中擘畫藍圖，在歷史回響中賡續榮光。這一年，宣傳思想文化事業以其深厚的時代底色與鮮明的實踐特色，深深熔鑄於國家發展之中。

試看將來的市場，必立大A的旗桿
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
我們無法精準預測未來，但可錨定趨勢躬身蓄力。當2025年的鍾聲漸遠，市場已然完成一場靜水深流的磅礡轉向--從短期估值的起伏顛簸，回歸至更為沉靜堅實的基本面。

2026年資本市場關鍵制度將持續升級
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年開年，一系列資本市場關鍵制度持續升級，釋放出深化改革的強烈訊號。市場人士預期，2026年資本市場改革將進一步全面深化，包括服務發展新質生產力、助力長錢長投、全鏈條織密投保「安全網」等在內的一系列改革有望加快推進。


《上海證券報》

凝聚復興偉力，繪就時代華章--2025年宣傳思想文化事業開創新局面
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2025年，是「十四五」收官、「十五五」謀篇布局之年。這一年，宣傳思想文化事業以其深厚的時代底色與鮮明的實踐特色，深深熔鑄於國家發展之中。

看準趨勢，做時間的朋友
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2025年，上證指數時隔多年站上4000點，全市場日成交超萬億成為常態。人們普遍認為，本輪行情有望成為「政策牛」「科技牛」，人們更加期待，本輪行情能夠成為「慢牛」「長牛」。

地方經濟「起步就衝刺」，重大項目密集開工
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年新年伊始，多地重大項目陸續開工建設。同時，地方也出台一攬子政策舉措，助力經濟實現「開門紅」。專家表示，從目前各地政府投資推進情況看，早謀劃、早投資、早見效的靠前投資作用明顯。


《證券時報》

新年獻詞，起航2026，賦值你我的「確定性函數」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
歲序更替，新元肇啟。轉眼間，你我再次立於時間坐標的原點。面對諸多復雜變量，我們以自身發展的確定性應對外部環境的不確定性，把「難題」改寫成「試題」，著力求解自己的「確定性函數」。

上交所：錨定「十五五」新征程
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
歲序更替，華章日新。2026年是「十五五」規劃開局之年。上海證券交易所將緊緊圍繞職責定位，以穩扎穩打的務實舉措，推動新征程上資本市場改革發展穩定各項任務落地見效。

深交所：承灣區使命，啟未來之航
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
深交所扎根於粵港澳大灣區創新土壤，展望「十五五」，錨定2035年基本建成世界一流交易所遠景目標，深交所將強化使命擔當、持續拼博奮斗，在新征程上書寫服務實體經濟新篇章。

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

可重用火箭 | FOCUS | 萬星待發決勝運力，商業航天迎...

02/01/2026 14:09

大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區