  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

05/01/2026 17:05

《神州經脈》滬指企穩四千，RD服務業PMI半年低，銀行傳上報委內瑞拉風險敞口

　　滬深股市開門紅，2026年首個交易日（5日）高開高走，滬綜指全日收漲1.38%，報4023.42點，企穩四千點；深成指彈2.24%，創業板指升2.85%。成交大增，滬深兩市全日交易額達2.55萬億元（人民幣．下同），較上個交易日（2025年12月31日）放量5011億元或24.5%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9806，較上個交易日4時30分收盤價升84點子，三連升，再創2023年5月16日以來逾兩年半新高，全日在6.9770至7.9849之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0230，較上個交易日升58點子，兩連升，創2024年9月30日以來逾15個月新高，較路透預測偏弱278點。

*今日新聞精選*

1. 國家主席習近平今日在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的愛爾蘭總理馬丁。習近平指出，中歐雙方要著眼長遠，堅持夥伴關係定位，客觀理性看待和處理分歧，堅持合作共贏。當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序。各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。愛爾蘭下半年將擔任歐盟輪值主席國，希望為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

2. 美國抓捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，據《路透》報道，中國外交部發言人林劍今日表示，中方呼籲美國確保馬杜羅總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。就是否繼續進口委內瑞拉石油的問題，林劍回應，無論委內瑞拉的政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作的意願不會改變，中方在委內瑞拉的合法利益也將依法受到保護。

3. 國家主席習近平今日下午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。另外，今日上午，國務院副總理何立峰在京與李在明共同出席中韓商務論壇並致辭。何立峰指出，中國將堅定不移擴大高水平對外開放，歡迎包括韓國企業在內的各國企業來華投資興業、共享發展機遇。李在明在致辭時特別提出，人工智能作為未來核心技術，有望成為兩國合作的新引擎，推動製造、服務等多領域合作邁向更深層次。

4. RatingDog公布，12月中國通用服務業PMI數錄得52.0，略低於11月的52.1。最新指數值仍高於50.0分界線，顯示中國服務業活動保持擴張，此輪擴張期也因此延續至三年。不過，當月擴張率為最近6個月來最弱，整體偏低。據調查樣本企業反映，推廣促銷活動引來顧客興趣增長，支撐最近銷售上升。不過，由於新出口業務量下降，新訂單整體增速為6個月來最弱。

5. 高盛集團的研究報告預測，中國2026年實際GDP增長為4.8%，高於市場共識預期的4.5%，主因中國決策者承諾穩投資。固定資本形成總額增速將從2025年的1.5%反彈至2026年的3.5%；並假設今年政策寬鬆加碼，包括兩次10個基點的減息，以及估計廣義財政赤字擴大1.2個百分點，這兩項預測均較市場共識略為鴿派。內地房地產市場可能繼續下滑，但由於該行業在經濟中的佔比已大幅下降，其對GDP的拖累應該會減輕。

6. 據《彭博》援引消息人士報道，在美國罷黜委內瑞拉總統馬杜羅後，中國國家金融監督管理總局要求政策性銀行及其他主要銀行上報他們對委內瑞拉的貸款敞口，還敦促銀行加強對所有與委內瑞拉相關貸款的風險監測。長期以來，委內瑞拉一直是中國在能源和基礎設施項目上的重要合作夥伴，過去十年間，中國政策性銀行（如國家開發銀行）已向其提供數十億美元貸款。

7. 據內媒《藍鯨科技》報道，從多位供應鏈人士處獲悉，字節跳動旗下「豆包」AI眼鏡即將進入出貨階段。與Ola Friend耳機類似，該產品需配合豆包App使用。上述產品立項不足一年，由字節跳動與龍旗科技聯合研發。研發落地於龍旗惠州工廠，量產則由龍旗南昌工廠承接。雙方分工明確：龍旗負責底層UI開發，字節則主攻上層App研發，以更好地實現產品與手機的互聯。

8. 據《日經新聞》報道，本田將再次推遲中國汽車工廠的復工時間約兩周。針對與廣汽集團合資的廣汽本田3座停產工廠，本田目前將復工目標調整為1月19日。此前，公司原計劃在1月5日恢復生產，安世半導體暫停出貨所帶來的影響仍在持續。在日本國內，本田此前也已宣布將在5日和6日停產2天。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰05/01/2026 17:23  【車企血戰】長安汽車傳因去年銷量未達標，取消員工年終獎

下一篇新聞︰05/01/2026 16:55  《中國要聞》內地春節９天假期將至，北京往三亞機票價格已漲逾…

其他
More

05/01/2026 16:27  《海納智見－王勝祖》中國策略：半導體主綫逐步確立，維持逢低配置思路

05/01/2026 16:15  【抓捕馬杜羅】中國據悉要求銀行匯報在委內瑞拉風險敞口

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？

05/01/2026 16:33

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區