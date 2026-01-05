  • 會員
05/01/2026 17:00

《鍾之日記》A股開門紅，快手飆一成

摘要
▷ 1月5日A股沪指涨1.38%，恒指微升0.1%
▷ 快手股价升11.1%，可灵AI海外市场表现带动
▷ 比亚迪12月销量同比降18.3%，全年超特斯拉

　　1月5日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　A股新年復市向好，港股繼上周五（2日）飆逾700點後，今早開市靠穩。科網股普遍造好，快手(01024)升勢凌厲，汽車股則受壓，恒指半日收盤時一度倒跌，午後重拾升勢。恒指最終全日收報26347，升8點或不足0.1%，二連升，主板成交近2835億元。

*A股紅盤高收，返4000點大關*

　　滬深股市開門紅，2026年首個交易日高開高走，滬綜指全日收漲1.38%，報4023.42點，企穩四千點；深成指彈2.24%，創業板指升2.85%。成交大增，滬深兩市全日交易額達2.55萬億元（人民幣．下同），較上個交易日（2025年12月31日）放量5011億元或24.5%。

　　半導體板塊走強，存儲芯片方向領漲，全日升幅逾4%。國家大基金在去年12月29日以每股74.2元人民幣增持中芯國際(00981)(滬:688981)H股3.57億股H股，涉及金額265.1億元人民幣，持股比率從4.79%攀升至9.25%。中芯A股收升5.8%。

　　AI應用方向拉升，當虹科技(滬:688039)升20%封板。DeepSeek元旦假期發布技術論文，提出名為「流形約束超連接」(mHC)訓練框架，解決大型語言模型訓練過程不穩定問題。論文發布時機引發外界揣測。DeepSeek過往在R1模型發布前曾公開基礎訓練研究，分析師認為mHC技術將成為下一代旗艦模型核心架構。社交媒體消息，DeepSeek V4預計2月17日農曆新年假期間推出，與去年DeepSeek R1發布節奏相符。

*快手漲超一成，旗下可靈AI掀熱潮*

　　快手近期加快人工智能產品功能迭代，在生成式AI領域的商業化潛能正加速兌現。受旗下AI視頻生成模型可靈(Kling)在海外市場爆發式傳播的帶動，快手今日盤中一度飆升逾13%，最終收漲11.1%，報73.6元，為今日表現最佳藍籌。

　　據光大證券發布的快評，元旦期間，「Motion Control」玩法在社交媒體走紅，大量韓國、俄羅斯等地的用戶分享了使用可靈制作的跳舞視頻。研究機構SensorTower的數據顯示，截至1月2日，可靈AI在韓國所有圖形和設計類應用中排名第一，在美國、土耳其、越南等市場亦位列前十。在此熱潮下，可靈的日流水在2026年1月3日達到了2025年12月中旬平均水平的2.5倍。

　　產品方面，可靈AI於去年12月初推出視頻生成2.6模型，基於全新的影片與影像模型，整合文字、影片、圖片等多模態輸入，支持單次生成包含自然語言、動作音效及環境音的10秒視頻。這一升級不僅重構了AI視頻創作流程，也顯著提升了用戶付費意願。高盛預計，可靈2025年收入將超過1.4億美元，並在2026年依靠版本迭代及B端拓展保持增長。

　　花旗發表研報指，最新版可靈O1模型應能顯著提升用戶生成影片的靈活性與效率，並觀察到快手持續強化可靈技術以維持領先地位，維持「買入」評級，目標價88元。高盛亦認為，快手持續擴展海外業務發展團隊，並在廣告、劇集製作及多個行業吸納更多企業客戶，相信可成為未來一至兩年的主要增長動力，維持「買入」評級，目標價83元。

　　彭博智庫分析稱，快手積極推動AI技術應用，預期有助於2026年盈利增長。不過，公司由直播業務轉向AI或受制於開發成本上升，對整體盈利的作用有限。快手直播電商業務展望正面，但仍面臨消費信心走弱及中國電商行業競爭加劇的風險。分析還指出，快手規模及資源相較於內地其他更大型互聯網平台仍具一定限制，或成為未來在電商及AI領域發展的挑戰因素。

*車股跌勢加劇，比亞迪挫近3%*

　　多家車企早前公布上月及全年銷售數據，銷售成績參差，在北水復市後車股跌勢明顯加劇；比亞迪(01211)全日跌近3%，收報95.8元；公司此前公告稱，2025年12月新能源汽車銷量42萬輛，同比降18.3%，為連續4個月下滑，並創下近兩年最大單月跌幅。至於2025年累計銷量460萬輛，同比增7.7%，首次超越特斯拉登上全球電動車銷售龍頭寶座。
　
　　比亞迪董事長兼總裁王傳福發表新年賀詞表示，比亞迪在技術上，將繼續保持大量研發和資金投入，鞏固電動化、推進智能化，用技術帶來新的增長曲線；在產業協作上，將站在全球產業鏈的肩膀上，整合全球資源合作創新；在全球化上，搶抓中國品牌出海機遇乘勢而上，加快推進全球化產業布局，打造世界級中國品牌。

　　理想汽車(02015)也跌2.5%，報66.35元；理想去年12月交付新車約4.4萬輛，按年跌24.1%，在2025年第四季度則交付10.9萬輛。2025年全年交付約40.6萬輛，按年跌18.8%。其他車股方面，小米(01810)收2.3%，小鵬(09868)挫4.6%。

　　汽車銷售放緩，內地商務部等9部門發布《關於實施綠色消費推進行動的通知》，提出促進汽車綠色消費，支持消費者購買新能源汽車。做強汽車產業鏈，挖掘二手車、汽車租賃、汽車改裝、汽車共用等「後市場」潛力，探索盤活閒置車輛增收，支持發展房車露營、汽車影院、自駕遊等新型消費。

