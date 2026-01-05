《Ａ股焦點》比亞迪AH走勢分化，去年12月銷量同比降近兩成

電動車廠商比亞迪(01211)AH股走勢分化，H股跌幅約2.2%，A股則升0.52%，報98.23元人民幣。
該公司此前公告稱，去年12月新能源汽車銷量420398輛，同比降18.3%，為連續4個月下滑，並創下近兩年最大單月跌幅。至於2025年累計銷量4602436輛，同比增7.7%，首次超越特斯拉登上全球電動車銷售龍頭寶座。
《經濟通通訊社5日專訊》
【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
05/01/2026 13:54
電動車廠商比亞迪(01211)AH股走勢分化，H股跌幅約2.2%，A股則升0.52%，報98.23元人民幣。
該公司此前公告稱，去年12月新能源汽車銷量420398輛，同比降18.3%，為連續4個月下滑，並創下近兩年最大單月跌幅。至於2025年累計銷量4602436輛，同比增7.7%，首次超越特斯拉登上全球電動車銷售龍頭寶座。
《經濟通通訊社5日專訊》
【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
上一篇新聞︰05/01/2026 14:10 《一帶一路》日媒：去年首１１月中國貿易順差超四成來自一帶一…
下一篇新聞︰05/01/2026 13:51 【ＡＩ】越疆人形機器人影院上班，可連續工作14小時製作千杯爆谷
05/01/2026 13:45 【ＦＯＣＵＳ】《三體》預言成真？侵侵明控石油暗渡礦產
05/01/2026 13:45 【ＡＩ】智元機器人與MiniMax合作，將獲文本到語音全流程AI技術支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時報價N
指數N