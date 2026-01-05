  • 會員
AH股新聞

05/01/2026 13:54

《Ａ股焦點》比亞迪AH走勢分化，去年12月銷量同比降近兩成

　　電動車廠商比亞迪(01211)AH股走勢分化，H股跌幅約2.2%，A股則升0.52%，報98.23元人民幣。

　　該公司此前公告稱，去年12月新能源汽車銷量420398輛，同比降18.3%，為連續4個月下滑，並創下近兩年最大單月跌幅。至於2025年累計銷量4602436輛，同比增7.7%，首次超越特斯拉登上全球電動車銷售龍頭寶座。
《經濟通通訊社5日專訊》

