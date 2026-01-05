  • 會員
05/01/2026 09:26

《打擊貪腐》新冠疫情時任武漢市長周先旺被「雙開」，涉權色及權錢交易

▷ 周先旺被開除黨籍公職，涉權色及權錢交易
▷ 曾任武漢市長，2020年疫情初期應對受指摘
▷ 違紀違法問題經中央紀委國家監委立案審查

　　官宣被查近半年後，新冠疫情時任武漢市長的周先旺被「雙開」。中央紀委國家監委網站1月4日公布，中央紀委國家監委對湖北省政協原黨組成員、副主席周先旺嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

　　官方通報指周先旺的問題包括：喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮金，利用職權為親屬經營活動謀利，搞權色交易；不正確履行職責，造成巨額國有資產損失風險；生活腐化墮落，家風不正，對其子失管失教；公器私用，擅權妄為，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、資金撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。

　　經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予周先旺開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

*2020年初因疫情防控工作備受指摘*

　　公開信息顯示，周先旺今年63歲，中央黨校大學學歷，1987年1月加入中共，1980年12月參加工作，曾在恩施州州長任上五年。2017年3月升任湖北副省長，2018年5月轉崗武漢代市長，同年9月「扶正」。

　　之後，作為武漢市長的周先旺在2020年初備受關注與指摘。當年1月21日，周先旺接受採訪稱，新冠疫情初期，武漢繼續舉辦大規模人員聚集的萬家宴活動，「是基於之前我們對這一次疫情傳播是人與人之間有限性傳播的這個判斷，所以對這件事預警不夠」。同月27日，周先旺承認前期信息披露不及時，他表示：「傳染病有傳染病防治法，它必須依法披露，作為地方政府，我獲得這個信息以後，授權以後，我才能披露，所以這一點在當時很多不理解。」

　　另外值得註意的是，在周先旺之前，疫情爆發時擔任湖北省委書記的蔣超良，也於去年10月27日被宣布「雙開」並移送司法。官方通報稱其貪婪腐化、恣意妄為，將公權力作為謀取私利的工具，大搞權錢交易和家族式腐敗，利用職務便利為他人在企業經營、貸款審批、工程承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。
《經濟通通訊社5日專訊》

