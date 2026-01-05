《經濟時評》高盛：預計中國今年GDP增長4.8%，出口量料將增5%

高盛集團的研究報告預測，中國2026年實際GDP增長為4.8%，高於市場共識預期的4.5%，主因中國決策者承諾穩投資。



*高盛：房地產市場對中國GDP拖累料將減輕*



高盛報告預計，固定資本形成總額增速將從2025年的1.5%反彈至2026年的3.5%；並假設今年政策寬鬆加碼，包括兩次10個基點的減息，以及估計廣義財政赤字擴大1.2個百分點，這兩項預測均較市場共識略為鴿派。內地房地產市場可能繼續下滑，但由於該行業在經濟中的佔比已大幅下降，其對GDP的拖累應該會減輕。



高盛還預計，實際出口量在2026年增長5%；居民消費價格指數(CPI)將從2025年的0%上升至2026年的0.6%，工業生產者出廠價格指數(PPI)將從下降2.6%改善至下降0.7%。家庭消費增速料放緩，但政府消費有望加快，從而抵消私人消費疲軟的影響。



報告強調，中國在「低成本生產高質量商品」方面的優勢依然無可匹敵，且已展現出抵禦高額出口關稅的能力，從近期中美貿易談判中可見一斑。值得關注的是，中國透過出口帶動增長的策略，或將使其經常帳戶盈餘佔全球GDP的比重攀升至歷史新高。

《經濟通通訊社5日專訊》