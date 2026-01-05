  • 會員
AH股新聞

05/01/2026 15:10

【ＡＩ】字節跳動旗下「豆包」AI眼鏡據報即將出貨，聯合龍旗科技研發

　　據內媒《藍鯨科技》報道，從多位供應鏈人士處獲悉，字節跳動旗下「豆包」AI眼鏡即將進入出貨階段。與Ola Friend耳機類似，該產品需配合豆包App使用。

　　據了解，上述產品立項不足一年，由字節跳動與龍旗科技(滬:603341)聯合研發。研發落地於龍旗惠州工廠，量產則由龍旗南昌工廠承接。雙方分工明確：龍旗負責底層UI開發，字節則主攻上層App研發，以更好地實現產品與手機的互聯。

　　獲悉，這款AI眼鏡搭載自研空間算法芯片，重量不足50克，並計劃推出多款不同配置產品，包括是否帶拍照功能、是否帶顯示等不同選項，起步價預計控制在2000元人民幣以內。「按字節跳動規劃，無屏版AI眼鏡將於今年第一季度率先發布；帶顯示功能的版本預計在今年第四季度推出。」有供應鏈人士向《藍鯨科技》記者透露。

　　公開信息顯示，龍旗科技成立於2002年，是從事智能產品研發設計、生產製造、綜合服務的科技企業，主要產品包括智能手機、AIPC、汽車電子、平板電腦、智能手錶/手環及智能眼鏡等。
《經濟通通訊社5日專訊》

照顧者 情緒健康

